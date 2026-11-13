SpaceX va essayer de rattraper les deux étages de Starship

L'entreprise d'Elon Musk s'apprête à relever un défi inédit pour la réutilisation totale de sa mégafusée, lors d'un vol test prévu ce week-end.

Pour la première fois, SpaceX va essayer vendredi et samedi de rattraper les deux étages de Starship. Ce défi technique majeur est indispensable pour rendre sa mégafusée entièrement réutilisable. Haute de 124 mètres, cette fusée noire et argentée est la plus grande et la plus puissante jamais conçue. Elle est pensée pour mener des voyages vers la Lune et Mars, ainsi que pour transporter des satellites et des centres de données dans l'espace.

SpaceX est déjà parvenue, à trois reprises, à récupérer le propulseur Super Heavy, qui constitue l'étage inférieur. En revanche, l'entreprise n'a encore jamais essayé cette manœuvre périlleuse avec le vaisseau Starship, l'étage supérieur dont le nom désigne aussi, par extension, l'ensemble de la fusée.

Depuis la base texane de l'entreprise, le lancement est prévu vendredi, à compter de 16h45 locales (22h45 GMT), pour un vol dépassant 22 heures. L'autorité américaine de l'aviation (FAA) doit néanmoins encore donner son aval.

Déroulement du vol et manœuvres de récupération

Une fois la fusée décollée et ses deux étages séparés en vol, SpaceX compte ramener de façon contrôlée l'étage inférieur qui a propulsé l'ensemble. Celui-ci reviendra au pas de tir, installé sur le littoral texan près du Mexique. De gigantesques bras mécaniques le saisiront pour l'immobiliser. Cette manœuvre spectaculaire est prévue 6 minutes 35 après le début du vol.

L'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, continuera lui sa course pour atteindre l'orbite terrestre. SpaceX prévoit qu'il y déploie 26 satellites destinés à enrichir sa constellation d'internet satellitaire Starlink. Si tout se passe comme convenu, il réalisera environ 14 tours de la Terre avant de regagner samedi le site de lancement. Ce rattrapage sera encore plus complexe car le vaisseau retombera bien plus rapidement et de bien plus haut.

Toutefois, SpaceX n'effectuera ces manœuvres que si toutes les conditions sont réunies. Une perte de contrôle de l'un des deux étages de la fusée pourrait en effet être très dangereuse.

Mais si elle réussit, "cela constituera une avancée majeure", explique à l'AFP Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS). L'entreprise de l'homme le plus riche du monde a déjà révolutionné le secteur spatial mondial avec ses fusées Falcon en partie réutilisables, rappelle l'expert. Mais avec Starship, elle cherche à "concrétiser le Saint Graal du lancement spatial, à savoir obtenir un véhicule entièrement réutilisable, ce que personne n'a vraiment réussi à faire jusqu'à présent".

Avant toute nouvelle utilisation, il faudra vérifier que le vaisseau n'a pas subi de dommages trop importants lors des conditions extrêmes de sa rentrée atmosphérique. Il devra aussi pouvoir revoler rapidement, sans exiger de vastes travaux, contrairement aux anciennes navettes spatiales de la Nasa. Cette réutilisation rapide permettrait à l'entreprise de réaliser d'importantes économies et d'augmenter sa cadence de vol.

Un calendrier sous pression et des défis à venir

La Nasa mise notamment sur cette mégafusée pour son programme lunaire Artémis, tandis que SpaceX doit combler le retard pris dans sa conception. En septembre, l'entreprise a réalisé le premier vol orbital de Starship, mais celui-ci a été écourté à cause d'un problème de moteur. Cette étape est intervenue après son entrée en Bourse retentissante en juin. SpaceX investit à tout-va afin de bâtir de nouvelles tours de lancement pour sa mégafusée en Floride et en Louisiane.

Avant d'être prête à effectuer des voyages vers la Lune ou Mars, Starship doit encore surmonter plusieurs défis techniques, dont le transfert de carburant en orbite.