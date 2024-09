Pourquoi le cours de l'or continue-t-il de grimper ?

L'once d'or a atteint ce vendredi un prix record de 2.600 dollars. Une envolée à corréler avec la baisse amorcée des taux directeurs.

Voici plusieurs années que le cours de l'or s'envole, et la tendance n'est pas prête de s'arrêter, à en croire les investisseurs. Ce vendredi 13 septembre, le prix de l'once d'or (31 grammes de métal) a frôlé les 2600 dollars. Un nouveau record qui n'est pas étranger à la baisse des taux directeurs, décidée jeudi par la Banque Centrale Européenne (BCE), et qui devrait également être actée par la Fed dès la semaine prochaine. On vous explique.

Le cours de l'or suit la loi de l'offre et de la demande : les stocks d'or étant limités, lorsque la demande augmente, les prix grimpent également. Or plusieurs facteurs favorisent une hausse de la demande. D'abord, un contexte d'incertitude géopolitique et économique pousse les épargnants à se tourner vers un placement sûr tel que l'or, comme c'est le cas depuis le début de la guerre en Ukraine. Ensuite, l'inflation et la baisse du cours du dollars poussent également à préférer investir dans une "valeur refuge", perçue comme moins encline à perdre en valeur.

La hausse va se poursuivre

Par ailleurs, le cours de l'or suit généralement une trajectoire inverse à celle des taux d'intérêts : car si ces derniers augmentent, il devient moins intéressant de placer son argent dans de l'or que de l'investir ailleurs. Mais si les taux baissent au contraire, comme c'est la tendance actuellement, l'or devient à nouveau un placement attractif aux yeux des investisseurs.

La hausse du cours de l'or devrait donc se poursuivre dans les prochains mois, portée par l'abaissement progressif des taux directeurs, mais aussi par plusieurs facteurs d'incertitude économique : la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la poursuite des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ou encore la perspective d'un possible retour de Donald Trump à la Maison Blanche.