Comment la Chine a perdu un tiers de ses milliardaires en trois ans

La Chine comptait 1185 milliardaires en 2021. Elle n'en compte désormais plus que 753, d'après le classement de l'institut Hurun.

L'institut de recherche Hurun a publié ce mardi 29 octobre son classement 2024 des plus grandes fortunes chinoises. Principal constat : le nombre de milliardaires est nettement en baisse depuis trois ans. Loin du pic de 2021, quand 1.185 Chinois possédaient une fortune supérieure à un milliard de dollars, on n'en compte désormais plus que 753, ce qui représente une baisse d'un tiers. Signe d'un ralentissement de l'économie chinoise qui n'épargne pas totalement les plus riches.

Reste que 1094 Chinois possèdent encore plus de 5 milliards de yuans, soit 700 millions de dollars. Mais la fortune de cette classe la plus riche a chuté de 10% en un an seulement, pour s'établir à 2.970 milliards de dollars. Sur cette même période, seules 331 de ces grandes fortunes ont gagné de l'argent, tandis que 967 en ont perdu ou sont restées à l'équilibre.

Consommation des ménages au pas, incertitude internationale

Les plus riches ne sont donc pas étanches au ralentissement de l'économie chinoise observé depuis plusieurs mois : au deuxième trimestre 2024, la croissance chinoise s'est établie à seulement 4,7%, en-dessous de toutes les prévisions. La consommation des ménages est au pas, plombée par les stagnations de salaires, le fort taux de chômage des jeunes, mais surtout la crise immobilière.

C'est d'ailleurs pour les milliardaires du secteur de l'immobilier que le bilan est le plus sévère, selon Hurun. Le secteur de la fabrication de batteries électriques pâtit également de la montée des droits de douanes mis en place par la Commission européenne. Globalement, l'incertitude économique mondiale pèse sur le marché chinois, qui se relève encore de la pandémie partie de Wuhan en 2019.

Certains secteurs ne connaissent cependant pas la crise, à l'image de l'électronique. Ainsi, le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a empoché 5 milliards de dollars supplémentaires en un an. Mais le titre d'homme le plus riche de Chine revient au fondateur de ByteDance, Zhang Yiming : la fortune du propriétaire de TikTok, selon Hurun, s'établit à 49,3 milliards de dollars.