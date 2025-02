Cette ville est à fuir pour la Saint-Valentin c'est la moins romantique de France

Toutes les villes n'offrent pas le cadre rêvé pour un rendez-vous galant de Saint-Valentin. Voici le classement des coins les moins glamours du pays, à éviter le 14 février.

Si la France est universellement connue pour ses ambiances glamours, toutes ses communes ne se valent pas quand il s'agit de faire battre les cœurs des tourtereaux. L'application d'apprentissage des langues Preply a relevé le défi d'établir un classement des grandes villes les plus et les moins romantiques du pays. Celui-ci révèle que certain coins sont nettement plus propices que d'autres à une escapade entre amoureux dans les règles de l'art.

Les auteurs ont minutieusement analysé plusieurs critères dans 41 villes : les offres d'activités destinées aux couples, la quantité de restaurants et d'hôtels considérés comme romantiques ou encore le nombre de fleuristes et de bijouteries. Afin d'assurer une comparaison équitable, tous ces indicateurs ont été pondérés en fonction du nombre d'habitants.

Sans grande surprise, Paris confirme sa réputation de capitale de l'amour, avec un score impressionnant de 84 sur 100. La Ville Lumière, forte de ses 1 500 restaurants à l'ambiance romantique et de ses 400 fleuristes, devance largement ses concurrentes. Ses rues pittoresques et ses cafés chaleureux en font un terrain de jeu idéal pour les couples en quête de glamour.

Paris est suivie par Aix-en-Provence, qui séduit avec son centre médiéval et ses boulevards ombragés, obtenant la note remarquable de 80,5 sur 100. Cette cité provençale offre aux amoureux un cadre enchanteur, entre fontaines historiques et places animées. Le podium est complété par Caen et son architecture normande, qui décroche un honorable 77 sur 100.

L'autre extrémité du classement est en revanche moins flatteuse. La dernière place revient à Villeurbanne (Rhône) : loin de sa voisine, Lyon, qui occupe la septième place du classement avec un score de 71 points, la commune aux gratte-ciel écope du score le plus faible des 41 villes étudiées, avec seulement 20,5 points. Municipalité en plein essor, Villeurbanne pourra se consoler avec son campus, son Théâtre National Populaire et sa proximité directe avec la capitale des Gaules. Mais pour ce qui est du romantisme, mieux vaudra prendre un métro pour aller se perdre dans les rues lyonnaises ce vendredi soir.

Villeurbanne est talonnée par Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) puis par Saint-Étienne (Loire). Avec des scores respectifs de 22 et 23,5/100, les deux villes complètent ce trio peu envié des destinations les moins romantiques de l'Hexagone.

Mais encore faut-il s'entendre sur la définition du romantisme. Car si le cadre de ces villes ne semble pas idéal pour un rendez-vous galant, il en va autrement de leur population : une autre étude de l'application Preply, consacrée aux communes dont les habitants sont les plus affectueux, attribue les deux premières marches du podium à… Saint-Etienne et Villeurbanne. A l'inverse, Paris tombe tout en bas de ce second classement, juste devant Montpellier.