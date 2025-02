Plus de 200 000 fonctionnaires vont perdre au moins mille euros cette année

C'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique, dont les salaires n'ont pas été revalorisés depuis juillet 2023.

L'année s'annonce à nouveau morose du côté des fiches de paie des agents de la fonction publique. Le gouvernement Bayrou a notamment confirmé que les salaires resteraient gelés. Le point d'indice, qui détermine l'évolution des rémunérations, n'a pas été revalorisé depuis juillet 2023. Mais une autre mauvaise nouvelle vient d'être entérinée par le ministre de la Fonction Publique.

Elle concerne la prime Gipa, pour "garantie individuelle de pouvoir d'achat". Cette prime annuelle, mise en place en 2008, vise à compenser la perte de pouvoir d'achat des agents de la fonction publique lorsque la hausse des salaires est inférieure à l'inflation. Elle peut être attribuée aux titulaires comme aux contractuels, dès lors qu'ils ont travaillé dans la fonction publique au moins trois années sur les quatre écoulées. En sont seulement exclus les agents avec les plus gros salaires, dépassant le plafond mensuel de 4 714 euros.

Une prime dont devront cependant se passer des milliers de fonctionnaires éligibles cette année. Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, l'a confirmé fin janvier sur RTL : la GIPA "n'a pas été versée en 2024 et il n'est pas prévu de la verser en 2025". C'est en effet la deuxième année consécutive que l'exécutif fait le choix de priver la fonction publique de ce coup de pouce, dans un contexte de restrictions budgétaires. En 2023, le versement de la Gipa avait coûté 800 millions d'euros à l'Etat.

La prime avait alors été versée à 188 101 agents des ministères et établissements d'enseignement supérieur, selon les chiffres de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). La fiche d'impact du ministère évaluait quant à elle le nombre de bénéficiaires à 201 317 dans la fonction publique d'Etat et à 143 389 dans la fonction publique territoriale. En moyenne, la somme touchée par un agent dans le cadre de cette prime en 2023 était de 663 euros. Un chiffre en hausse, reflet de la forte inflation : sur la période de référence, allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, l'indice des prix à la consommation avait grimpé de 8%.

A quoi aurait ressemblé cette prime si elle avait été versée cette année ? Il est difficile de donner un chiffre précis, dans la mesure où le montant est calculé en fonction du point d'indice de chaque fonctionnaire. Mais si l'on considère la période de référence qui aurait été prise en compte, allant du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2024, l'inflation y a été de l'ordre de 12% en France. Par conséquent, la prime aurait été globalement plus généreuse qu'en 2023 : selon nos calculs, elle aurait dépassé 1 000 euros dès les premiers échelons.

En octobre, l'ancien ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, parlait de supprimer définitivement la Gipa, au motif qu'elle bénéficiait surtout aux fonctionnaires de catégorie A, qui touchent les salaires les plus élevés. Face aux protestations des syndicats, il avait ensuite évoqué un possible recentrage du dispositif sur les catégories B et C. Pour l'heure, c'est l'ensemble du secteur public qui doit s'en passer.