Ce simple livreur est devenu la 13e fortune mondiale et personne ne le reconnaît dans la rue

Issu d'une famille très modeste, il a monté un empire de plus de 121 milliards de dollars. Il est fort à parier que vous ne connaissiez rien de lui, pourtant vous possédez sans aucun doute l'un de ses produits.

Dans les rues animées de La Corogne en Espagne, peu de passants reconnaîtraient l'homme de 88 ans qui traverse la ville. Pourtant, derrière cette silhouette discrète se cache l'une des plus grandes fortunes mondiales : Amancio Ortega. D'ailleurs même son nom ne vous évoque certainement rien. Et pourtant, il compte plus de 250 magasins rien qu'en France. Voici comment un simple vendeur de robe de chambre en Espagne a révolutionné le prêt-à-porter.

L'histoire commence en Espagne, le jeune garçon de 13 ans est contraint de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille alors que sa mère se voit refuser ses crédits chez les commerçants. Amancio fait ses débuts dans la boutique de chemises Gala. En tant que coursier, puis vendeur.

Sans le savoir, sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il rejoint la mercerie La Maja, où travaille ses frères et sa première femme, Rosalia Mera. C'est là-bas que naissent les balbutiements de ce qui deviendra plus tard sa chaîne de magasins. En parallèle, il commence avec sa femme à coudre des robes de chambre dans leur salon. Une activité modeste qui cache une ambition dévorante : rendre la mode accessible à tous. En effet, à cette époque les robes de chambre sont chères et tous ne peuvent pas s'en offrir.

Les nuits sont longues, le travail acharné. Dans leur atelier, le couple produit des vêtements qui séduisent une clientèle grandissante car moins coûteux. Cette période forge la philosophie qui deviendra la marque de fabrique du groupe : proposer des vêtements tendance à des prix abordables. Ce business se professionnalise avec la création de GOA (les initiales d'Amancio Ortega Gaona à l'envers) en 1963 qui marque le véritable début de l'aventure entrepreneuriale. En plus des robes de chambre, il réalise avec succès un pull en shetland qu'il commercialise aux étudiants de Saint-Jacques de Compostelle, avant d'ouvrir en 1975 son premier magasin en Espagne. Quatre ans plus tard il en compte cinq et plus de 5 000 aujourd'hui via le groupe Inditex. Le nom de ce premier magasin ? Zara !

Le secret de cette réussite ? Amancio Ortega comprend avant les autres l'importance de la réactivité face aux tendances et aux désirs des clients. Il instaure un système de production et de distribution unique, capable de passer du croquis à la mise en rayon en quelques semaines seulement.

Et les résultats sont vertigineux. Parti de rien, il est aujourd'hui la 13e fortune mondiale avec 50% d'un empire de plus de 5 000 magasins dans 90 pays. Son groupe Inditex, coté en bourse depuis 2001, génère des dividendes annuels dépassant les 400 millions de dollars, qu'il réinvestit principalement dans l'immobilier à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.

Malgré ce succès phénoménal, le milliardaire refuse les interviews et cultive une discrétion rare. Un self-made-man à l'européenne comme il en existe peu. D'ailleurs le groupe Inditex préserve cette culture en indiquant qu'une part de ses dirigeants ont commencé tout en bas de l'échelle, en magasin.