Rodeeo lève 400 000 euros pour sa marketplace de moyens de locomotion

La somme doit permettre de recruter une vingtaine de personnes et de s'étendre dans tout l'Hexagone. Avant de viser l'international en 2023.

En additionnant tous les segments, le marché des moyens de mobilité représente 18,3 milliards d'euros en Europe. Au vu de sa taille, François-Xavier Gonzalez et Loïc Chauveau saisissent, en 2021, l'opportunité de rassembler tous les moyens de transport sur terre et en mer dans une application. Son nom : Rodeeo. Elle met en relation les loueurs et les consommateurs et prend 15% de la recette des loueurs afin de se rémunérer.

Un concept qui a séduit plusieurs investisseurs, dont les business angels Olivier Sebag et Franck Papazian, et Media School, qui ont décidé de placer 400 000 euros dans la jeune pousse française, nous annonce l'entreprise en ce mois de mai 2022.

Acquisition clients

Grâce à ce nouveau financement, 20 personnes pourront être recrutées afin de doubler l'effectif de l'équipe, notamment des développeurs et des commerciaux. Entre 30 et 40% de la levée de fonds seront dédiés à l'acquisition clients ainsi qu'au recrutement de loueurs, via une stratégie de marketing digital.

Loïc Chauveau nous confie l'objectif de Rodeeo d'être présent partout en France d'ici la fin de l'année, contre uniquement Paca actuellement, et souhaite s'implanter en Italie, au Portugal, en Espagne et en Grèce en 2023. Il envisage aussi d'étendre l'offre à la montagne (ski, motoneige, raquette, …) et à l'aérien. "Nous sommes jusqu'à maintenant uniquement présents en Paca, mais le large choix de moyen de locomotion nous permettra de nous adapter à la demande de tous les consommateurs, peu importe la région dans laquelle ils se trouvent", conclut Loïc Chauveau.