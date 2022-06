Bliq lève 13,5 millions de dollars pour son appli dédiée aux chauffeurs VTC

La start-up allemande permet aux indépendants de choisir les courses les plus intéressantes pour eux, quelle que soit la plateforme VTC.

Fini les chauffeurs VTC distraits qui parcourent les différentes applications pour trouver une course alors qu'ils sont en train de conduire. L'allemand Bliq, qui annonce ce 20 juin une levée de fonds de 13,5 millions de dollars, leur facilite la tâche en synchronisant les offres de Uber, Bolt, Ola, et Free Now sur une même interface. Outre les passagers qui sont désormais plus en sécurité, les chauffeurs gagnent du temps et de l'argent. Son utilisation ferait gagner en moyenne 30% de revenus supplémentaires chaque mois aux conducteurs indépendants, selon Medhi Khales, general head of operations en France. Toujours selon lui, les chauffeurs passent près de 60% de leur temps à attendre des courses. Pour optimiser ce temps, l'algorithme de Bliq sélectionne les courses les plus rentables en fonction de filtres préalablement définis et le chauffeur décide ensuite d'accepter, ou pas.

Co-construction

Bliq est une entreprise allemande fondée en 2018 par Julian Glaab, Johannes Riedel et Torgen Hauschild. Fin 2020, un tour de table lui avait permis de lever 2 millions de dollars grâce auxquels elle a sorti son application en septembre 2021. Depuis son lancement, 13 personnes ont rejoint l'équipe composée désormais d'une vingtaine d'employés. 11 000 chauffeurs VTC ont créé un compte, 500 000 courses ont été réalisées via Bliq en Allemagne, en Espagne, en France, en Roumanie, au Royaume-Uni ou encore au Portugal. La recette de ce succès selon Medhi Khales : "Les chauffeurs ont co-construit Bliq afin qu'elle réponde au mieux à leurs besoins qui varient en fonction de chaque région et type de clientèle". Exemple : les chauffeurs parisiens voulaient obtenir des informations sur la fréquentation des aéroports d'Orly, de Charles de Gaulle et de Beauvais. Bliq a donc incorporé une carte dynamique qui utilise des données en temps réel (nombre de passagers, heure d'arrivée des vols, provenance). Ou encore, un chat est disponible sur la plateforme car "les chauffeurs indépendants aiment échanger entre eux".

Objectif Moyen-Orient et Afrique

Maintenir la proximité avec ses utilisateurs en implémentant de nouvelles fonctionnalités est un des objectifs de la levée de fonds de 13,5 millions de dollars, notamment en affinant l'algorithme. Le tour de table a été mené par NEA avec la participation de Speedinvest, des sociétés de capital-risque qui se joignent à celles déjà impliquées dans le projet, Proeza Ventures, Revel Venture Partners et l'investisseur Andreas Kupke. Les fonds récoltés doivent aussi permette à Bliq de poursuivre son implantation au Moyen-Orient et en Afrique, qui comptent respectivement 1 million et 100 000 chauffeurs.

L'enjeu principal demeure la monétisation du service. Bliq ne génère pour l'instant pas de chiffre d'affaires bien que le nombre de ses utilisateurs ne cesse de croître. Plusieurs pistes sont envisagées pour le business model : la publicité, la facturation à des gestionnaire de flottes de VTC et en dernier recours la mise en place d'un abonnement payant, le but étant de préserver dans la mesure du possible les revenus des chauffeurs indépendants. A l'heure où le marché des travailleurs indépendants compte 2,2 millions de personnes, l'application souhaite dans les années à venir adapter son offre aux livreurs qui rencontrent des difficultés similaires.