N26 lance le trading d'actions et d'ETF en France

Déjà testée en Autriche depuis le mois de janvier, cette nouvelle offre doit permettre à la néobanque allemande de repartir à la conquête des clients.

Quatre mois après le déploiement de son offre crypto et un mois après le lancement de comptes rémunérés, N26 annonce ce 16 juillet lancer le trading d'actions et d'ETF en France. Le service, d'abord testé en Autriche depuis le mois de janvier, sera directement intégré dans l'application.

Ce nouveau produit permet aux clients de la néobanque allemande d'acheter et de vendre des fractions d'actions de centaines d'entreprises européennes et américaines et également d'investir dans des ETF mondiaux grâce au partenariat de N26 avec la fintech berlinoise Upvest.

Trading à partir d'un euro

Les clients de la néobanque peuvent investir dans des actions ou dans des ETF à partir d'un euro. Chaque transaction sera facturée 90 centimes par N26 (les titulaires d'un compte premium peuvent bénéficier de 5 ou 15 transactions gratuites par mois selon l'abonnement). "Avant, le client se déplaçait un samedi matin dans une agence pour se faire conseiller une Sicav (Société d'investissement à capital variable, ndlr), maintenant il peut acheter dix euros d'actions Apple depuis son smartphone pendant sa pause café", indique Jérémie Rosselli, DG France et Benelux.

Avec ce nouveau service, qui vient donc s'ajouter à l'offre crypto et à l'offre de comptes rémunérés, N26 étoffe un peu plus sa gamme de produits. La néobanque, qui revendique 8 millions de clients dont près de 3 millions en France, avait annoncé en novembre viser la rentabilité pour le deuxième semestre de cette année. Une perspective qui lui permettrait d'imiter son concurrent britannique Revolut, rentable depuis 2021 et qui a généré plus de deux milliards d'euros de revenus en 2023.

Pour rappel, N26 était soumis jusqu'à fin mai à des restrictions commerciales imposées par la BaFin. En effet, le superviseur financier allemand avait fixé un maximum de 60 000 nouveaux clients par mois suite à des insuffisances en matière de lutte anti-blanchiment. La sanction étant désormais levée, N26 compte sur son nouveau service de trading d'actions et d'ETF pour reprendre sa marche en avant.