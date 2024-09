Quatre fintechs qui se mettent au service des sales

Notes de frais, rémunération variable des commerciaux et choix des bons clients à prospecter : plusieurs fintechs proposent des services pour améliorer la productivité des sales.

Les fintechs spécialisées dans la gestion des finances ont le vent dans le dos. Surtout en 2024. Au sein de cette verticale, une sous-catégorie commence à prendre de l'ampleur : les services à destination des sales, qu'il s'agisse des business developper representatives, des account executives et des account managers.

Sellia, la start-up qui aide les sales à cibler les clients solvables

Fondée en 2022, Sellia est une fintech lancée par le cabinet de conseil BearingPoint qui propose un logiciel SaaS BtoB pour permettre aux entreprises d'anticiper les retards de paiement de leurs potentiels futurs clients et d'évaluer leurs risques d'impayés. Pour cela, la start-up utilise deux types de données : de la data achetée à des fournisseurs spécialisés et des données comportementales d'achats des entreprises étudiées (ces entreprises sont donc les "clients des clients" de Sellia).

Ces données lui permettent de positionner une entreprise dans son cycle de vie et de déterminer sa dynamique commerciale. Sellia peut ainsi dire aux équipes commerciales d'une entreprise si un potentiel client peut devenir un bon partenaire ou au contraire s'il faut l'éviter car il présente des risques d'impayés ou de retard de paiement. La start-up, qui selon son CEO Didier Louro "a déjà prédit des faillites qui se sont réalisées", fait le lien "entre l'ambition commerciale et la sécurisation du cash".

Qobra, le spécialiste de la rémunération variable des commerciaux

Fondée en 2020, Qobra a développé une plateforme pour gérer la rémunération variable des commerciaux. Un service hyper spécialisé qui a convaincu une centaine de clients (dont Paylib, Se Loger ou encore Doctolib) mais aussi les investisseurs. La start-up a en effet levé 5 millions d'euros en 2022 avant de boucler un tour de table de 10 millions d'euros un an plus tard.

La paie des commerciaux est "un sujet transverse qui se trouve à la croisée des chemins entre la direction commerciale, la direction financière et les ressources humaines", estime Antoine Fort, cofondateur et CEO. En "améliorant la performance des sales grâce une meilleure visibilité sur leur rémunération", Qobra "aide les entreprises à aligner le comportement des commerciaux avec leurs stratégies".

Expensya et Concur : les spécialistes de la gestion des notes de frais

Contrairement aux start-up mentionnées ci-dessus, Expensya et Concur ne ciblent pas seulement les commerciaux. Mais en tant que gestionnaires de notes de frais, ils voient les sales être les principaux destinataires de leur service. "Environ la moitié du volume des notes de frais provient des différentes catégories de commerciaux car ces populations génèrent beaucoup de frais, indépendamment du secteur dans lequel ils travaillent", nous informe Karim Jouini, CEO d'Expensya. La verticale notes de frais est particulièrement concurrentielle car Payfit y est bien installée. Mais la licorne, spécialiste de la gestion de la paie et des ressources humaines, couvre un secteur plus large que la simple gestion de notes de frais. Les commerciaux ne représentent qu'une petite partie de sa cible, contrairement à Expensya et Concur.