Trois 3 start-up françaises figurent parmi les fintechs les plus prometteuses au monde

Au sein de ce classement de CB Insights, les fintechs de la gestion de patrimoine, de la finance embarquée et les assurtechs sont les plus représentées.

Pour la septième année consécutive, CB Insights a dévoilé fin octobre sa liste des 100 fintechs les plus prometteuses du monde. Pour établir cette sélection, plusieurs critères ont été retenus : "l'activité transactionnelle, les partenariats, la qualité des dirigeants, la qualité des investisseurs, la taille des effectifs et des notes d'analyse directement fournies par les start-up".

Akur8, Pennylane et Greenly sont les trois fintechs françaises présentes dans la liste. © CB Insights

L'étude permet de tirer plusieurs enseignements. Premier d'entre eux, seulement trois fintechs françaises font partie de la liste. Il s'agit d'Akur8, spécialiste de la tarification des produits d'assurance via l'intelligence artificielle, de Greenly, un logiciel qui permet aux entreprises de calculer leur empreinte carbone, et de Pennylane, la plateforme de gestion financière et comptable. Pour rappel, la France avait réussi à placer quatre représentants en 2023 dans cette liste (Akur8, Ledger, Pigment et Sesamm).

2 milliards d'euros levés en 2024

A titre de comparaison, 48 fintechs de la liste proviennent des Etats-Unis, 12 du Royaume-Uni et 6 du Canada et de Singapour. Au total, 23 pays sont représentés. Outre cette répartition géographique, l'étude offre une répartition des fintechs par secteur. Celui de la gestion de patrimoine (13 start-up) est le plus représenté, devant la finance intégrée (11 start-up) et l'assurance (10 start-up).

A noter que la moitié des start-up sont encore en phase d'early stage (pré-seed, seed, série A). A elles toutes, les fintechs sélectionnées ont levé 7,2 milliards de dollars depuis leur création. En 2024, ce chiffre atteint 2 milliards de dollars (en 72 opérations). Seuls trois mégatours ont été réalisés cette année mais l'un d'entre eux a été conclu par Akur8 (120 millions de dollars au mois de septembre). Enfin, la sélection comprend cinq licornes (Coda Payments, Accelerant, Payhawk, Pennylane et Bilt Rewards). Parmi elles, seule Pennylane a obtenu ce statut en 2024.