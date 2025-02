Wavo lève 1,5 million d'euros pour sa solution de financement de stocks sans dette

Depuis son lancement en septembre 2024, cette fintech a accompagné une quinzaine d'entreprises et a financé plus de 2 millions d'euros de produits.

Premier tour de table pour Wavo. Cette fintech française, spécialiste du financement du stock des TPE/PME, annonce ce 18 février lever 1,5 million d'euros auprès de Clint Capital, Kima Ventures, HUB612 Participations et de business angels dont Tony Parker. L'opération est complétée par un emprunt de 2 millions d'euros qui porte le financement total à 3,5 millions d'euros.

Lancé en septembre 2024, Wavo évolue dans un secteur assez concurrentiel. A l'image de Karmen, Hero ou encore Aria, d'autres acteurs spécialistes du financement BtoB ont levé des fonds ces derniers mois. Mais cette fintech entend bien se démarquer grâce à un service novateur, à savoir une solution de financement sans endettement.

Commission entre 2% et 5%

"On achète le stock de nos clients, on en devient temporairement propriétaire, et on en cède la propriété au fur et à mesure des ventes réalisées par nos clients en échange d'une commission", explique Julien Decherf-Mathiolon, CEO et cofondateur. Un mécanisme "qui permet aux TPE et PME de se concentrer sur leur activité sans la charge mentale de la dette et sans immobiliser de trésorerie". A noter que la commission récupérée par Wavo varie entre 2% et 5%.

Depuis sa création, la fintech a accompagné une quinzaine d'entreprises et a financé plus de 2 millions d'euros de produits. La levée de fonds doit permettre à Wavo d'accélérer son déploiement commercial et d'investir dans le développement de sa solution. Pour cela, la start-up qui, compte cinq collaborateurs, souhaite renforcer ses équipes : "On espère finir l'année à 12 en recrutant notamment des sales et des développeurs", annonce le dirigeant.