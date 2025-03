Fintech : anatomie des champions mondiaux cotés en bourse

En 2024, les 40 entreprises sélectionnées dans une étude de l'Observatoire de la Fintech ont vu leur capitalisation boursière augmenter de 14% pour atteindre, en cumulé, 833 milliards de dollars.

Ce 6 mars, l'Observatoire de la Fintech, en collaboration avec eToro, a publié une étude sur les performances boursières en 2024 de 40 fintechs. Avec un mode de sélection atypique. En effet, il ne s'agit pas des 40 plus importantes capitalisations boursières mais d'une sélection arbitraire représentative de la fintech mondiale. "On a voulu mettre en avant plusieurs secteurs de la fintech et plusieurs pays, pas seulement les entreprises américaines", explique Mikaël Ptachek, président de l'Observatoire de la Fintech.

En 2024, les 40 champions sélectionnés dans l'étude ont réalisé une progression boursière de 14%. Leur capitalisation globale atteint 833 milliards de dollars tandis que leur chiffre d'affaires cumulé s'élève à 165 milliards de dollars. Le spécialiste de la gestion financière et comptable des entreprises Intuit est la fintech qui affiche la plus haute capitalisation boursière de la sélection (167 milliards de dollars à ce jour).

Côté secteur, les paiements possèdent le plus de représentants avec 11 entreprises, devant la cryptomonnaie (6), l'assurtech (5) et les investissements (5). Statistique intéressante, le secteur des paiements est également celui qui affiche le meilleur rapport entre chiffre d'affaires et valorisation. Par exemple, fin 2024, la valorisation d'Adyen était près de 20 fois supérieure à son CA (45,5 milliards de dollars contre 2,3 milliards de dollars).

Les Français mauvais élèves

Outre une répartition sectorielle, l'étude offre une répartition géographique. Sans surprise, les Etats-Unis sont le pays le plus représenté avec 23 entreprises. La France possède tout de même 3 représentants : Edenred, Pluxee et Worldline. Malheureusement, les résultats en bourse de ces 3 acteurs ont été décevants en 2024, surtout si on les compare aux autres membres de la sélection dont la plupart ont vu leur cours évolué positivement.

Edenred, spécialiste des avantages salariés, a chuté de 42% en 2024 à la bourse de Paris. Actuellement, sa capitalisation boursière s'élève à 7,91 milliards d'euros. De son côté, Pluxee, également expert des avantages salariés, a connu une première année en bourse compliquée avec une baisse de 37% (3,38 milliards d'euros de capitalisation boursière ce 5 mars). Enfin, Worldline a vu son titre chuter de 22% en 2024. Sa capitalisation boursière est désormais de 1,96 milliard d'euros. Pour redresser la pente, ce spécialiste des paiements a annoncé le 26 février la nomination comme nouveau patron de Pierre-Antoine Vacheron, ancien directeur des paiements du groupe BPCE.

L'étude met également en avant des chiffres sur des acteurs bien connus de la fintech mondiale. En 2024, PayPal a réalisé un chiffre d'affaires de 31,8 milliards de dollars. Celui de Robinhood s'élève à 2,9 milliards de dollars tandis que celui de Wise atteint 1,3 milliard de dollars. Enfin, l'étude anticipe les candidats à l'IPO pour 2025. Cinq acteurs sont nommés : le spécialiste du BNPL Klarna, la néobanque Chime, sa concurrente Revolut, l'expert des paiements internationaux Ebury et la plateforme de trading eToro.