Pennylane lève 75 millions d'euros en vue de la réforme sur la facturation électronique

La réforme sur la facturation électronique obligatoire entrera en vigueur en septembre 2026. Pennylane, qui fait partie des plateformes PDP, compte en profiter pour séduire de nouveaux clients.

Nouveau tour de table pour Pennylane. Un peu plus d'un an après une levée de fonds de 40 millions d'euros qui l'avait propulsé au rang de licorne, ce spécialiste français de la gestion comptable et financière annonce ce 7 avril avoir récolté 75 millions d'euros auprès de Meritech Capital Partners, CapitalG, Sequoia Capital et DST.

La fintech, qui propose à la fois un logiciel de production pour les experts-comptables et un outil de gestion financière pour leurs clients TPE-PME, assure qu'elle aurait pu atteindre la rentabilité en 2025. Pourtant, elle a décidé de conclure une nouvelle levée de fonds seulement 14 mois après la précédente. Pourquoi une telle décision ? "D'abord, on avait l'opportunité de le faire", répond Arthur Waller, cofondateur et CEO. "Surtout, la réforme sur la facturation électronique obligatoire arrive dès 2026 (en septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, en septembre 2027 pour les pme et micro-entreprises, ndlr). C'est pour nous un gros catalyseur. Six millions d'entreprises devront choisir une plateforme PDP".

4 000 cabinets d'expert-comptable et 350 000 TPE/PME

En effet, les entreprises concernées par la réforme devront envoyer leurs factures à une plateforme de dématérialisation partenaire. Cette plateforme, qui agira en tant que tiers immatriculé par la DGFiP, devra valider les factures, les transmettre à l'administration fiscale et les envoyer à leur destinataire. A ce jour, 87 entreprises se sont déclarées PDP. Parmi elles, on compte des fintechs bien connues comme Qonto, Ipaid That, Agicap et donc Pennylane. L'entreprise souhaite profiter de la réforme pour conquérir de nouveaux clients et les attirer sur ses nombreux autres services de son logiciel SaaS comme la gestion des achats, la gestion de la trésorerie, le compte pro ou encore les services comptables. Pennylane est utilisé par 4 000 cabinets d'expert-comptable et 350 000 TPE/PME.

"Les grandes banques ferment des agences. Je pense qu'on est à un moment charnière pour les experts-comptables qui vont pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée de leur travail, à savoir le conseil", assure Arthur Waller. A noter que malgré ce nouveau financement, les cofondateurs et salariés de Pennylane conservent une majorité des droits de vote : "On veut garder un contrôle absolu sur la boite pour rester aligné avec les besoins des experts-comptables".

Outre sa volonté de devenir la référence de la facturation électronique, Pennylane entend profiter de cette levée de fonds pour développer sa plateforme, notamment "en investissant dans l'IA générative". Enfin, la fintech souhaite renforcer ses équipes pour atteindre 800 collaborateurs d'ici la fin de l'année.