3 start-up françaises parmi les 100 fintech les plus prometteuses au monde

Les paiements, la gestion de patrimoine et les infrastructures de paiements en crypto sont les secteurs les plus représentés de la sélection internationale.

Le 23 octobre dernier, CB Insights a publié sa traditionnelle liste des 100 fintech les plus prometteuses du monde. Comme en 2024, seules trois entreprises françaises figurent parmi la sélection. Les start-up ont été choisies selon divers critères comme "leur attrait commercial", "leur dynamique de recrutement", "la solidité de leurs investisseurs" ou encore "leurs partenariats sectoriels".

Parmi les trois représentants français figurent Descartes Underwriting, spécialiste de l'assurance paramétrique, Skarlett, courtier en ligne dédié aux placements des retraités, et Cryptio, plateforme de comptabilité et de reporting pour les actifs numériques. Pour rappel, Akur8, Greenly et Pennylane étaient les trois fintech françaises présentes dans la sélection en 2024. Sans surprise, les start-up américaines sont les plus nombreuses avec 40 entreprises parmi les lauréates.

Descartes Underwriting, Skarlett et Cryptio sont les trois fintech françaises présentes dans la sélection. © CB Insights

Le secteur des paiements est le plus représenté avec 14 fintech. Derrière, les infrastructures de paiements crypto et la gestion de patrimoine complètent le podium avec 13 entreprises chacune. Selon l'étude, onze fintech de la cohorte développent des agents d'IA automatisant des tâches allant de la détection de fraude à la planification financière.

A noter que CB Insights a donné un score à toutes les entreprises pour établir sa sélection. L'entreprise qui a reçu le score le plus élevé est RedotPay, une fintech hongkongaise spécialisée dans les paiements en cryptomonnaies qui a atteint le statut de licorne en septembre suite à une levée de fonds de 47 millions de dollars.