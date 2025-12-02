Arrago lève 2,7 millions d'euros pour rester en tête du prêt viager hypothécaire

La fintech française veut accélérer le Prêt 60, une solution qui s'impose comme l'une des rares portes d'entrée au crédit pour les seniors propriétaires, encore largement exclus des prêts longue durée.

L’accès au crédit des plus de 65 ans reste l’un des angles morts du système bancaire. Alors que, d’après l’Observatoire Crédit Logement, seuls 3,9% d’entre eux obtiennent un prêt longue durée (20-25 ans), Arrago s’impose comme le leader du prêt viager hypothécaire (PHV). Avec 84 millions d’euros déjà prêtés dans 62 départements, la fintech lève aujourd’hui 2,7 millions d’euros pour passer à l’échelle.

Une levée plus petite, mais plus stratégique

Arrago clôture un tour de 2,7 millions d’euros, mené par le fonds de VC The Moon Venture avec un ticket de 2 millions d’euros et complété par des business angels et plusieurs salariés du groupe. Une opération 100% equity, qui tranche avec la dernière levée de 2022, d’un montant presque deux fois plus élevé.

"La précédente levée servait à construire l’usine de refinancement : c’était une étape lourde et coûteuse", rappelle Alexis Rouëssé, CEO et cofondateur. L’infrastructure est désormais opérationnelle et soutenue par 250 millions d’euros de capacités de financement sécurisées auprès d’institutionnels européens. La priorité du moment n’est donc plus de bâtir, mais d’accélérer. "On pourrait continuer en mode bootstrapped, car nous avons atteint la rentabilité et notre trésorerie augmente, mais nous serions plus lents. Lever maintenant, c’est accepter un peu de dilution pour créer beaucoup plus de valeur d’ici deux ans", explique le dirigeant.

Gagner en visibilité

Le Prêt 60 a déjà montré sa capacité à combler un vide bancaire : 84 millions d’euros accordés avec un montant moyen de 130 000 euros. Pourtant, l’essentiel du chemin reste à parcourir, faute de visibilité. "Le produit fonctionne et les clients le reconnaissent, mais tant que tous les seniors ne savent pas que cette solution existe, ils ont le sentiment que tout leur est fermé. Plus de 80% de nos clients nous expliquent qu’ils n’avaient aucune alternative", souligne Alexis Rouëssé.

La levée doit permettre d’intensifier l’effort marketing et d’améliorer les délais d’octroi. L’entreprise souhaite également poursuivre l’élargissement de l’éligibilité du prêt, déjà ouvert récemment aux professions libérales, auto-entrepreneurs et détenteurs de SCI. A terme, l’objectif est d’adresser toutes les situations patrimoniales complexes des plus de 60 ans.

Un marché qui s’ouvre

Arrago revendique près de 90% des volumes de PVH réalisés cette année en France. Le marché, évalué à 80 millions d’euros en 2024, pourrait atteindre plus de 4 milliards d’euros d’ici 2030 et 8 milliards d’euros à l’horizon 2035. Une perspective qui attire de futurs entrants, encore en préparation. "Plusieurs acteurs fourbissent leurs armes, mais peu sont réellement opérationnels aujourd’hui. La concurrence sera bienvenue si tout le monde applique des standards élevés de protection du consommateur", commente Alexis Rouëssé.

Avec un modèle combinant courtage, services externalisés pour les banques et structuration du refinancement, Arrago entend conserver son avance. La start-up ambitionne d’atteindre 100 millions d’euros prêtés d’ici fin 2025 et de franchir le milliard annuel à horizon cinq ans. La dynamique démographique (une hausse estimée de 50% des 75-84 ans d’ici 2030) et l’explosion des coûts du grand âge pourraient donner davantage de relief encore à cette ambition.