Le JDN vous offre une réduction de 30% pour R:Evolution de France FinTech, le 1er avril à Paris

Les principales figures de la fintech française seront présentes à cet événement organisé par France FinTech dont le JDN est partenaire. Près de 1 500 participants sont attendus.

La 11e édition de R:Evolution aura lieu le 1er avril à Station F dans le treizième arrondissement de Paris. Organisée par France FinTech, cette édition nommée "Flight to quality" rassemblera les acteurs de la transformation des services financiers : fintech, assurtech, regtech, banques, assurances, investisseurs, régulateurs, experts technologiques, universitaires, institutions et décideurs publics. Au total, près de 1 500 participants sont attendus.

La journée sera articulée autour des conférences, tables rondes, interviews et masterclasses. Un large éventail de sujets sera abordé : tokenisation, régulation, intelligence artificielle, risque cyber… Parmi les temps forts de l'événement, on retrouve notamment la keynote inaugurale d'Alain Clot, président de France FinTech. A l'image d'Alexandre Prot (CEO de Qonto), Axel Demazy (CEO de Spendesk), Camille Tyan (CEO de Swan) ou encore Cyril Chiche (CEO de Lydia Solutions), de nombreuses figures bien connues de la fintech française seront présentes.

Pour l'événement, huit espaces distincts seront mis à disposition, dont notamment un espace démo dédié aux fintech souhaitant exposer leur solution ou encore un espace réservé au networking en one-to-one. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de participer à cette 11e édition de R:Evolution en achetant vos places via ce lien. Les lecteurs du JDN peuvent profiter d'une réduction de 30% avec le code promo suivant : 26PC3JDN.