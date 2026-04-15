La fintech européenne toujours plus dépendante des capitaux nord-américains

Les fintech du vieux continent ont levé 8,7 milliards d'euros en 2025. Les investisseurs nord-américains sont à l'origine de 44,5% de ce montant.

Les jeunes pousses de la finance européenne doivent une fière chandelle aux investisseurs venus d'Amérique du Nord. C'est du moins ce que révèle une étude réalisée par Avolta et publiée début avril. En effet, selon ce rapport de la banque d'affaires spécialisée dans la tech européenne, ces acteurs sont à l'origine de 44,5% des fonds levés par les fintech du vieux continent en 2025.

Cette proportion est en hausse par rapport à 2024 (37,8%) et 2023 (34%). Depuis 2021, date à laquelle les données d'Avolta remontent, il s'agit tout simplement d'un record. Le financement de la fintech européenne n'a jamais semblé aussi dépendant des capitaux nord-américains. Les investisseurs français, eux, sont à l'origine de 11% des fonds levés par le secteur en Europe en 2025 (contre 8,5% en 2024). Pour les investisseurs du Royaume-Uni, la proportion s'élève à 23,8% (contre 37,5% en 2024). En revanche, si on se concentre sur le nombre de deals et non sur les montants levés en valeur, ce sont les investisseurs européens qui demeurent les plus actifs (1051 tours de table en 2025 contre 476 tours de table pour les investisseurs non européens).

© Avolta

Au total, la fintech européenne a levé 8,7 milliards d'euros en 2025 contre 6,38 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 36%. 603 tours de table ont été réalisés (contre 579 en 2024). A noter que le secteur bancaire est le sous-ensemble qui a récolté le plus de fonds (2,88 milliards d'euros), devant les paiements, virements et open banking (1,68 milliard d'euros) et les outils pour directeur financier (1,41 milliard d'euros).

© Avolta

L’étude met également en lumière les investisseurs les plus actifs dans la fintech européenne au cours des cinq dernières années, en nombre de deals. En tête figure le fonds singapourien Antler, avec 49 opérations, suivi de Y Combinator (46) et de Bpifrance (40). Un autre acteur français se distingue dans le classement : Eurazeo, qui occupe la septième position avec 32 transactions. Au total, quatre fonds américains figurent dans ce top 10.

Enfin, le rapport révèle qu'en 2025, la fintech européenne a connu 399 opérations d'exit (M&A, LBO, IPO), dont 249 juste pour le deuxième semestre. Un niveau inédit depuis qu'Avolta compile ces données. En 2024, l'écosystème avait totalisé 197 exits.

Parmi les exits significatifs de 2025, on compte notamment l'introduction en bourse de Klarna ou encore le rachat de GoCardless par Mollie.