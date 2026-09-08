La plateforme de planification financière Outline lève 3 millions de dollars

La toute jeune fintech cible les entreprises qui réalisent entre 5 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

A peine lancée, déjà financée. Fondée en juin 2026, la fintech française Outline, qui a développé un logiciel dédié au pilotage financier des entreprises, annonce ce 8 septembre boucler sa première levée de fonds. Elle lève 3 millions de dollars auprès de Founders Future, 100in, Newschool et de business angels.

"L'intelligence artificielle transforme la plupart des métiers mais les équipes finance restent encore largement sous-équipées. Beaucoup d'entre elles pilotent encore leur activité avec Excel. On souhaite les aider à construire un modèle financier sur mesure pour mieux anticiper l'avenir", indique Antoine de Mereuil, cofondateur.

Outline gère l'intégralité du cycle de planification et d'analyse financière : collecte des données, budgétisation, prévisions, modélisation, analyses et itérations. "Il y a trois étapes : on récupère la data d'une entreprise qui connecte à notre solution son CRM, son ERP ou son outil de comptabilité. Ensuite, on analyse cette data pour comprendre son passé. Et enfin, on se projette dans le futur en créant différents scénarios", détaille le dirigeant. Pour cette dernière étape, la fintech a mis au point un chatbot qu'on peut notamment interroger sur les conséquences futures d'une décision stratégique : "On peut lui demander ce qu'il va se passer si on réduit le budget marketing par deux, si on ouvre un nouveau pays, si on recrute tant de personnes dans une équipe…"

Une vingtaine de clients d'ici fin septembre

A noter que sur le secteur de la planification financière, la licorne française Pigment est déjà bien en place. Pas de quoi effrayer Antoine de Mereuil qui explique ne pas cibler le même profil de clientèle : "Pigment est une très belle boîte, mais qui s'adresse surtout aux grosses entreprises. De notre côté, on cible celles qui réalisent entre 5 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec une solution moins chère, facile à déployer et qui s'adapte à leurs spécificités". Près de trois mois après son lancement, Outline, dont le business model repose sur un abonnement SaaS, compte une dizaine de clients et en accueillera une dizaine de plus au mois de septembre.

La levée de fonds doit permettre à la start-up de poursuivre le développement de son produit et son déploiement commercial. Pour ce double objectif, elle va recruter des développeurs et des commerciaux et passer ainsi de trois à sept collaborateurs.