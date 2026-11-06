Une seule start-up française parmi les 100 fintech les plus prometteuses au monde

Dans cette sélection établie par CB Insights, les entreprises spécialisées dans les paiements transfrontaliers, les services bancaires BtoB et la conformité sont les plus représentées.

Après le classement des 50 assurtech les plus prometteuses de 2026, place à leurs cousines, les fintech. Dans une étude publiée le 28 octobre, CB Insights a dévoilé une sélection de 100 pépites du secteur à suivre de près. Pour choisir les heureux élus parmi les 70 000 candidats, le cabinet américain s'est appuyé sur plusieurs critères, dont "la solidité des investisseurs", "le dynamisme en matière de recrutement", "le chiffre d'affaires", "la maturité commerciale" ou encore "les partenariats sectoriels".

Parmi les "100 fintech les plus prometteuses de 2026", on ne compte qu'une seule entreprise française : Spiko, spécialiste des placements de trésorerie. Fondée en 2023, la start-up a notamment levé 90 millions de dollars début octobre. Pour la French tech, l'édition 2026 marque un recul par rapport à celle de 2025 qui comptait trois représentants tricolores : Descartes Underwriting, Skarlett et Cryptio. A noter que l'absence de certains poids lourds de la fintech française, comme Qonto, Swile ou Pennylane, n'a toutefois rien de surprenant. CB Insights précise en effet avoir exclu de son analyse les "fintech en phase de développement avancé".

© CB Insights

Côté secteurs, les fintech spécialisées dans les "paiements transfrontaliers" sont les plus représentées, avec 10 entreprises retenues dans le classement. Elles devancent deux autres catégories qui comptent chacune 7 acteurs : les "services bancaires aux entreprises" et la "conformité et identité".

CB Insights souligne par ailleurs que les fintech proposant des solutions aux particuliers "sont clairement en minorité" dans cette sélection. Le rapport indique également que "les gagnants sont ceux qui transforment les contraintes réglementaires en produits". Enfin, les 100 entreprises retenues ont levé au total 10,9 milliards de dollars et emploient 21 000 personnes, avec un effectif médian de 78 salariés.