Deux start-up françaises parmi les 50 assurtech les plus prometteuses au monde

Une sélection de CB Insights qui se distingue notamment par une forte domination des assurtech américaines, qui comptent 35 représentantes.

50 heureux élus parmi plus de 6 000 candidats. Dans une étude, CB Insights publie une liste des "50 assurtech les plus prometteuses de 2026". Pour établir cette sélection, le cabinet américain spécialisé dans l’analyse financière s'est appuyé sur plusieurs critères dont "la solidité des investisseurs", "le dynamisme en matière de recrutement", "le chiffre d'affaires", "la maturité commerciale" ou encore "les partenariats sectoriels".

Parmi les 50 assurtech les plus prometteuses, deux start-up françaises figurent dans la sélection : Alan, spécialiste de l'assurance santé, et Akur8, plateforme de tarification. Les deux entreprises étaient également présentes dans le classement 2025 de CB Insights. La France comptait alors huit représentants, avec Stoik, Orus, Neat, Mila, Descartes Underwriting et Skarlett, qui ne figurent plus dans la sélection 2026.

© CB Insights

La cohorte 2026 se distingue également par une forte domination des assurtech américaines, qui comptent 35 représentantes sur les 50 entreprises sélectionnées. Côté secteurs, les acteurs du "commercial" arrivent en tête avec 12 représentants, devant ceux de la "santé et du bien-être" (7) et des "plateformes opérationnelles" (6).

En analysant les caractéristiques des entreprises sélectionnées, CB Insights tire plusieurs enseignements. Selon le rapport, ces dernières "incarnent la nouvelle génération d'assurtech, où les leaders sont de plus en plus des spécialistes plutôt que des généralistes dans leurs domaines respectifs". L'étude souligne également la forte influence d'un nombre restreint d'investisseurs sur le secteur : six fonds ont soutenu à eux seuls 38% des entreprises de la sélection. Il s'agit de General Catalyst, Greenlight Re Innovations, Brewer Lane Ventures, Crystal Venture Partners, Index Ventures et Portage. A noter que les deux derniers figurent au capital d'Alan.

Enfin, les 50 assurtech retenues cumulent 3 milliards de dollars levés et 5 400 salariés, pour un effectif médian de 54 personnes par entreprise.