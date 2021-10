Mots de passe, salaires des influenceurs... Twitch victime d'une fuite de données massive

[TWITCH] La plateforme Twitch dédiée aux jeux vidéos en streaming aurait été victime d'une fuite de données massive après qu'un utilisateur du forum 4Chan ait divulgué les données confidentielles de célébrités.

[Article mis à jour le 6 octobre à 15h05] Le réseau social Twitch consacré à l'e-sport serait en proie à une fuite de données massive ce mercredi 6 octobre. Un utilisateur du forum 4Chan a publié un fichier de plus de 130 go qui comporterait le code source de la plateforme et de ses applications, les mots de passe des utilisateurs de Twitch, les différents process pour améliorer la sécurité du site, des informations concernant les projets en cours de Twitch, mais aussi les montants versés à une centaine de créateurs de contenus. On découvre ainsi que CriticalRole aurait engrengé 9,6 millions de dollars entre août 2019 et octobre 2021, suivi du québécois xQcOW, spécialisé sur Overwatch. Mais d'autres noms plus connus du grand public apparaissent également comme Ninja du jeu Fortnite, qui a cumulé un salaire de 1,3 million de dollars entre août 2019 et octobre 2021. Actuellement en cours d'analyse, Twitch n'a pas encore confirmé si les données sont véridiques ou non.

Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4 — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

Fondé en 2006 sous le nom de Justin.tv, le concept permettait au départ aux fans du gamer Justin Kan (co-fondateur de Twitch) de suivre ses exploits de jeu vidéo.

Renommée Twitch.tv en 2011, la plateforme de streaming ergonomique basée à San Francisco est dédiée à l'e-sport et financée par la publicité. Elle est devenue une référence dans son domaine.

Twitch.tv est un site en ligne qui permet aux utilisateurs de regarder et diffuser en direct ou en différé une vidéo de jeu vidéo. Le jeu vidéo peut être diffusé sur Twitch depuis une console. Une émission de Twitch est généralement accompagnée d'un commentaire audio du joueur tandis que la vidéo du joueur apparaît sur le bord de l'écran via sa webcam.

Les utilisateurs qui visionnent la vidéo (appelés aussi "viewers") peuvent participer à des discussions auxquelles le diffuseur ou streamer peut réagir s'il le souhaite.

Pour s'inscrire sur Twitch, il est possible de passer par les applications de bureau sur PC via https://www.twitch.tv en sélectionnant le bouton "S'inscrire", dans le coin supérieur droit de la page.

Twitch est également disponible sur mobile via son application téléchargeable sur Android et iOS. Il est possible de disposer de plusieurs comptes Twitch avec des adresses mails différentes.

En créant un compte sur Twitch, l'utilisateur peut interagir avec les diffuseurs et la communauté sur le chat, suivre ses diffuseurs préférés pour recevoir une alerte lorsqu'ils lancent un direct, mais aussi diffuser depuis sa propre chaîne pour la communauté Twitch.

Twitch organise aussi des conventions deux fois par an (une fois en Amérique du Nord et une fois en Europe), appelées TwitchCon, qui permettent aux streamers utilisateurs de rencontrer les gamers qu'ils apprécient.

Twitch Rivals est un tournoi e-sport qui met en vedette, une centaine de jours par an, des streamers Twitch et d'anciens joueurs professionnels. Twitch Rivals permet à des streamers affiliés et partenaires à Twitch de s'affronter sous un format compétitif sur différents jeux. Pour y participer, ces derniers doivent bénéficier de bonnes audiences sur leur chaîne pour espérer obtenir une invitation à Twitch Rivals.

Les compétitions mettent à l'honneur différents jeux populaires sur Twitch à l'image de WOW, League of Legends, COD Warzone, Hearthstone, Valorant, Rocket League, Fortnite, Apex legends, etc. La dotation totale des compétitions varient généralement entre 25 000 et 100 000 dollars.

Depuis le 25 août 2014, Twitch appartient au géant du e-commerce Amazon. Le site a été racheté par Amazon pour la somme de 970 millions de dollars.

"Nous avons choisi Amazon parce qu'ils croient à notre communauté et qu'ils partagent nos valeurs et notre vision à long-terme", avait alors réagi Emmett Shear, le PDG de Twitch.

Tous les utilisateurs d'Amazon Prime ont accès gratuitement à Twitch Prime. Pour en bénéficier, il suffit d'associer son compte Amazon au compte Twitch.

Avec Prime, l'utilisateur dispose d'un abonnement gratuit à une chaîne tous les mois, et ce quelle que soit la chaîne, mais il a également accès à des jeux gratuits et la lecture de toutes les vidéos sans publicité.

Il s'agit d'une plateforme qui recense les statistiques globales sur Twitch, sur les contenus et les streamers, etc. On retrouve les visionnages en cours, le top des streams et des chaînes, ou encore les jeux les plus populaires sur les sept derniers jours.

L'onglet "Channels" permet de connaître le classement des streamers ayant le plus de viewers dans différentes langues sur les 30 derniers jours. On peut aussi consulter le classement en fonction des spectateurs en direct. En sélectionnant "Languages" dans l'onglet "Stats", il est également possible de voir le nombre de spectateurs français connectés en direct. La France étant dans le top 10 des adeptes de Twitch.

Grâce à son programme d'affiliation, Twitch permet aux diffuseurs de concilier gains et passion. Les affiliés Twitch peuvent gagner de l'argent en faisant grandir leur communauté et en travaillant leurs vidéos dans le but d'obtenir le statut tant convoité de partenaire Twitch.

Pour être affilié Twitch, il faut avoir diffusé au cours des 30 derniers jours 8 heures de contenus durant 7 jours différents avec au moins 3 spectateurs en moyenne. Il faut également être suivi par plus de 50 personnes. Vous pouvez rejoindre le programme d'affiliation via ce lien.

Pour être partenaire Twitch, il faut avoir diffusé, au cours des 30 derniers jours et durant 12 jours différents, 25 heures de contenus avec au moins 75 spectateurs en moyenne. Il faut ensuite être validé par l'équipe de Twitch. Les affiliés peuvent également gagner des revenus grâce aux ventes de jeux et d'objets sur Twitch. Si les diffuseurs jouent en direct à un jeu proposé à la vente ou dans le cas où les objets en jeu sont vendus sur Twitch, une fenêtre apparaît sous la vidéo sur la page de la chaîne. Les affiliés remportent 5% sur les achats issus de la page de leur chaîne.

Les utilisateurs de Twitch peuvent visionner les streams avec ou sans abonnement. En "suivant" les chaînes de leur choix, les utilisateurs sont notifiés des diffusions en live et peuvent accéder à certains contenus définis par le streamer (émoticônes spécifiques, échanges via le chat).

Qu'il s'agisse de comptes partenaires ou affiliés, les utilisateurs peuvent s'abonner à ces chaînes via leur compte Prime ou via des abonnements mensuels allant de 4,99 euros (niveau 1) à 24,99 euros (niveau 3) pour soutenir l'activité du streamer.

Rang Streamers Nombre d'abonnés 1 Gotaga 2,9 millions 2 Squeezie 2,8 millions 3 LeBouseuh 1,4 million 4 Doigby 1,4 million 5 Locklear 1,3 million 6 TheKAIRI78 1,1 million 7 ZeratoR 1,1 million 8 Domingo 1,1 million 9 Mickalow 1 million 10 Sardoche 983 000

Né en 1993, Gotaga, de son vrai nom Corentin Houssein, est un streamer et vidéaste français adepte du jeu vidéo et de l'e-sport après s'être révélé sur le jeu Call of Duty.

Joueur professionnel au niveau mondial, il évolue actuellement dans l'équipe e-sport française Vitality. Surnommé "The French Monster", il est le joueur français le plus titré sur consoles. Tous les lundis soirs, Gotaga anime le Masterkill, une émission populaire sur Twitch.