Faut-il abandonner ChatGPT Plus pour passer à Copilot Pro ?

Microsoft présente en ce début d'année sa première offre commerciale grand public pour son Copilot basé sur les modèles d'OpenAI. L'abonnement offre la quasi-totalité des fonctionnalités de ChatGPT Plus mais pas seulement.

Microsoft va-t-il finir par engloutir définitivement OpenAI ? Si le laboratoire de recherche en IA continue d'exister de par son avance en R&D, Microsoft continue de marcher sur ses plates-bandes. Dernier exemple en date, l'annonce d'un abonnement grand public pour son Copilot basé sur les modèles d'OpenAI. L'offre propose un niveau de service équivalent à ChatGPT Plus (version payante de ChatGPT) avec des fonctionnalités additionnelles pour un coût identique. Pour autant faut-il arrêter son abonnement à ChatGPT Plus et passer définitivement à Copilot Pro ? On vous explique tout.

GPT-4 Turbo inclus uniquement dans Copilot Pro

Lancé le 15 janvier , Copilot Pro de Microsoft permet d'accéder notamment aux modèles GPT-4 et GPT-4 Turbo (au bon vouloir de Copilot) via son interface Copilot . Trois modes différents sont disponibles : créatif, équilibré et précis, à sélectionner selon la tâche demandée. Pour l'heure, seul Copilot Pro propose GPT-4 Turbo (Il est probable que le modèle soit intégré à ChatGPT prochainement). Au quotidien la différence entre Copilot Pro et ChatGPT n'est pas criante : Copilot répond de manière similaire à ChatGPT en citant ses sources. Seule différence notable : Microsoft promet que ses modèles resteront accessibles en cas de pic d'utilisation, contrairement aux fréquentes indisponibilités que nous constatons sur ChatGPT Plus. A noter que l'outil permettra bientôt de switcher entre plusieurs modèles, comme ChatGPT Plus.

Comme ChatGPT, Copilot est accessible sur PC et dispose également d'une application smartphone (iOS et Android). Depuis décembre 2023 , Copilot intègre également le modèle Code Interpreter qui permet de générer et d'interpréter du code Python et, par conséquent, d'analyser des données et générer des graphiques poussés. En complément, Copilot Pro intègre Image Creator from Microsoft Designer (anciennement Bing Image Creator), le modèle de génération de Microsoft basé sur Dall-E 3. Microsoft promet une utilisation "avec une plus grande rapidité" (sans préciser à qui il se compare) permettant de générer jusqu'à 100 images par jour. De son côté, ChatGPT Plus intègre nativement Dall-E 3 sans limite apparente. Dall-E 3 dans ChatGPT reste toutefois soumis à la limite d'usage de GPT-4 (environ 40 requêtes toutes les trois heures selon la demande).

En bon clone de ChatGPT, Copilot Pro permet également de créer son assistant personnalisé "Copilot GPT", à la manière des GPTs d'OpenAI . Pour l'heure, aucun store pour accéder aux Copilot GPT n'a été annoncé, la fonctionnalité reste encore exclusive à ChatGPT Plus.

En plus des fonctionnalités clonées d'OpenAI, Copilot Pro est accessible depuis les applications de la suite Microsoft 365, pour les utilisateurs abonnés. Avec 365, Copilot permet de générer du texte, des images, des diapositives, d'interroger ses documents, de récrire du texte et bien d'autres fonctionnalités depuis Word, Excel (en preview), PowerPoint, Outlook et OneNote depuis PC Mac, ou Ipad. L'accès à l'IA depuis la bureautique offre un véritable plus non négligeable par rapport à ChatGPT Plus. Côté prix, ChatGPT Plus et Copilot Pro sont accessibles pour 20 dollars par mois à l'étranger et 22 euros par mois pour Copilot Pro en France.

Seuls les utilisateurs bénéficiant d'un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille peuvent bénéficier de l'IA intégrée dans leurs applications. Les utilisateurs de Microsoft 365 Business n'auront pas accès à la fonctionnalité et devront se tourner vers un abonnement Copilot pour Microsoft 365 Business. A noter également qu'il est nécessaire d'utiliser le même compte Microsoft 365 pour Copilot Pro.

Faut-il se laisser tenter par Copilot Pro ?

Sur le papier, l'abonnement de Microsoft a tout pour séduire : GPT-4, GPT-4 Turbo, configurateur de GPTs, générateur d'image basé sur Dall-E 3, Copilot dans 365… Seul le store de GPT Copilot n'est pas disponible (pour le moment). L'offre propose des fonctionnalités quasi-similaires à ChatGPT Plus pour le même prix. Microsoft promet également un accès prioritaire aux derniers modèles d'OpenAI mais il est fort à parier que ces derniers seront déployés en priorité sur ChatGPT par les équipes d'OpenAI.

Fonctionnalités ChatGPT Plus Copilot Pro Modèles inclus GPT-3.5 et GPT-4 GPT-3.5, GPT-4 et GPT-4 Turbo Générateur d'images Dall-E 3 Dall-E 3 avec Creator from Microsoft Designer (plus rapide) Limite d'images générées Aucune limite apparente 100 images par jour Assistant IA personnalisé Oui ("GPTs") Oui ("Copilot GPT") mais store pas encore disponible Intégration bureautique Non Oui, dans Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote) Applications disponibles Site web, apps mobile iOS/Android Site web, apps mobile iOS/Android Stabilité du service Ralentissements fréquents lors des pics d'utilisation Meilleure stabilité grâce à Azure Cloud Tarif 20$/mois 20$/mois (22€/mois en France)

Pour les utilisateurs abonnés à Microsoft 365, le choix semble simple à faire. Pour les autres, tout est question de timing et de préférence. Souhaitez-vous accéder plus rapidement aux nouveaux outils développés par OpenAI ? Si la réponse est oui, mieux vaut opter pour ChatGPT Plus. Pour les utilisateurs à la recherche de plus de stabilité, Copilot Pro offre un argument ultime : une disponibilité backée par la puissance du Cloud Azure. Selon nos tests sur la version gratuite, le Copilot de Microsoft supporte mieux les pics de charge que ChatGPT. Les modèles proposés sur l'interface d'OpenAI, notamment GPT-4, sont plus lents à répondre pendant les périodes d'affluence (en règle générale, l'après-midi en France).