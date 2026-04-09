Avec Muse Spark, Meta se lance dans la course à l'agent personnel et mise sur la santé

Meta Superintelligence Labs dévoile Muse Spark, son premier modèle de frontière. Surprise : ce n'est ni un concurrent de ChatGPT, ni un modèle pour développeurs.

Des millions de dollars de salaires pour recruter les meilleurs chercheurs et des milliards de dollars d'investissements pour bâtir une infrastructure IA, le tout pour lancer en 2025 le laboratoire Meta Superintelligence Labs (MSL). Cette débauche de moyen engagés par Meta vient enfin de livrer un résultat significatif : Muse Spark, son premier modèle de frontière. Dans les benchmarks, le modèle se hisse globalement derrière Gemini 3.1 Pro mais à un niveau proche, voire supérieur, à celui d'Opus 4.6 d'Anthropic. Surtour, avec ce lancement, Meta opère un virage à 180 degrés dans sa stratégie sur l'IA générative : fini l'open source, Muse Spark sera propriétaire. Décryptage.

Un modèle taillé pour la science et la santé...

Sur le raisonnement pur et le code, Muse Spark reste clairement en retrait. Gemini 3.1 Pro domine sur GPQA Diamond (94,3% contre 89,5%), LiveCodeBench Pro (82,9% contre 80%) et les benchmarks agentiques de code comme Terminal-Bench 2.0 (68,5% contre 59%). GPT 5.4 et Opus 4.6 font également mieux sur d'autres benchmarks.

Là où Muse Spark se différencie vraiment, c'est sur la santé et la perception visuelle. Le modèle prend la tête sur HealthBench Hard (réponses médicales ouvertes : 42,8%, loin devant Gemini 3.1 à 20,6%), MedXpertQA multimodal (QCM médicaux avec images) et CharXiv Reasoning (compréhension de figures scientifiques).

Pour performer sur le raisonnement scientifique, Meta a développé un mode "contemplating" capable d’orchestrer plusieurs agents en parallèle pour maximiser l’intelligence du modèle. Ce dernier permet à l’IA de Meta de passer devant Gemini Deep Think et GPT 5.4 Pro sur Humanity's Last Exam (raisonnement pluridisciplinaire de niveau expert) et FrontierScience Research (questions de recherche scientifique de pointe).

... et les objets connectés de santé

Avec plus de 1 000 médecins mobilisés pour la curation des données du dataset d’entrainement du modèle, Meta axe véritablement le développement de son IA sur la santé. Muse Spark est vraisemblablement l'un des meilleurs modèles du marché sur le volet médical. Et ce n'est pas un hasard : dans toute sa communication, Meta martèle le concept de "superintelligence personnelle", une IA qui comprend votre environnement immédiat, analyse vos données de santé et vous accompagne au quotidien. Marquée par la vague des agents autonomes (OpenClaw & co) et avec le rachat de Manus, la stratégie de Meta semble claire : devenir la plateforme des agents personnels de demain.

Une orientation clairement B2C très cohérente avec l'écosystème Meta. Le partenariat avec Ray-Ban, qui embarque déjà Meta AI dans ses lunettes connectées, prend une tout autre dimension si le modèle sous-jacent excelle en perception visuelle et en santé. On peut imaginer des lunettes capables d'analyser un plateau-repas, de suivre une activité physique ou de fournir des recommandations contextuelles en temps réel. Un positionnement (prochainement ?) sur la healthtech hardware, que ce soit via un partenariat ou un développement interne, pourrait être la vraie raison d'être de Muse Spark.

Par ailleurs, le fait que Meta ait mis le paquet sur la sécurité du modèle confirme cette orientation B2C : le modèle affiche les garde-fous les plus stricts du marché. Un niveau de prudence qui s'explique sans doute par l'accès au gigantesque dataset issu des applications Meta, mais surtout par la nécessité de sécuriser massivement un modèle destiné à être déployé auprès de milliards d'utilisateurs grand public (via ses applications). Le modèle n'est pas pensé pour l'entreprise. L'API, d'abord ouverte en preview privée, servira probablement, avant tout, à distribuer cette intelligence personnelle à ses partenaires.

Après le flop du métavers, qui a englouti des dizaines de milliards de dollars, le chemin semble cette fois plus prometteur. Meta investit sur un terrain où les retombées seront concrètes et où la demande est réelle. Il faudra toutefois garder de l'agilité : Google, positionné sur le même segment de l'intelligence personnelle avec Gemini et son propre écosystème dispose lui aussi de la bonne data et ne se laissera pas faire. La course à l'assistant personnel ne fait que commencer.