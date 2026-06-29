Claude Code n'est pas réservé aux seuls développeurs. L'agent d'Anthropic permet d'automatiser une grande partie des processus rébarbatifs.

Claude Code est devenu l'outil préféré de la communauté développeur. Mais l'agent d'IA d'Anthropic peut aussi être utilisé pour automatiser des processus répétitifs en toute autonomie. Grâce aux connecteurs nombreux et variés, il est possible de connecter l'agent de code à l'ensemble de la digital workplace. Les routines (schedules), qui permettent d'exécuter l'agent à des moments donnés, en font un outil redoutable pour les employés de bureau qui veulent automatiser leur quotidien et gagner du temps. Nous vous présentons aujourd'hui 5 cas d'usage possibles.

Un agent de tri automatique de sa boite mail

C'est le cas d'usage le plus universel et pourtant il est encore très peu utilisé à large échelle en entreprise. Automatiser le tri de ses mails et même générer des brouillons de réponse est tout à fait possible avec Claude Code. Il suffit de connecter l'agent à votre boite mail, en demandant simplement à Claude de le faire. Avec les routines et un bon prompt, il devient alors possible de faire trier par l'IA votre boite mail toutes les X heures et de générer des brouillons de réponses automatiquement selon vos précédentes réponses.

Exemple d’un prompt à utiliser dans Claude Code :

/shedule execute cette action toutes les 2 heures. ”Tu es mon assistant de triage email. Traite uniquement les mails NON LUS reçus depuis la dernière exécution. Pour chaque mail : 1. CLASSER en lui appliquant UN label parmi : - "À traiter - Urgent" : action requise sous 24h (client, hiérarchie, deadline) - "À traiter - Normal" : demande qui attend une réponse mais non urgente - "Pour info" : à lire, aucune action attendue - "Newsletter/Promo" : marketing, infolettres, notifications automatiques - "À ignorer" : spam manifeste, no-reply sans intérêt (Crée les labels s'ils n'existent pas encore.) 2. RÉDIGER UN BROUILLON de réponse UNIQUEMENT pour les mails classés "À traiter - Urgent" ou "À traiter — Normal" qui attendent clairement une réponse de ma part. - Inspire-toi de mon style dans mes réponses précédentes (ton, formules de politesse, longueur). Va chercher 2-3 de mes anciens échanges avec cet expéditeur ou sur un sujet proche pour caler le ton. - Reste factuel. Si une info me manque pour répondre, rédige le brouillon avec un [À COMPLÉTER : ...] explicite plutôt que d'inventer. - Enregistre TOUJOURS en BROUILLON. N'envoie JAMAIS de mail. 3. NE JAMAIS supprimer, archiver ni envoyer quoi que ce soit. Tu te limites à : appliquer des labels + créer des brouillons. À la fin, produis un résumé court : - nb de mails traités par catégorie - liste des brouillons créés (expéditeur + objet) - les 3 mails les plus urgents à regarder en priorité”

Triage automatique des candidatures

Le tri des candidatures est probablement l'une des tâches les plus chronophages d'un manager en phase de recrutement. Avec des centaines de CV pour une seule offre, il est matériellement impossible de lire l'ensemble des CV et encore moins attentivement. Des solutions payantes existent mais le niveau de matching est assez aléatoire et peu précis. Le plus simple et robuste reste donc de donner à Claude Code la fiche de poste (complétée de vos attentes d'un bon candidat) et de lui donner un dossier avec l'ensemble des CV reçus pour le poste. L'IA pourra alors faire un tri et garder les x meilleurs. Dans l'idéal, il faudra anonymiser le nom des candidats dans les CV et supprimer les données personnelles (un script simple peut faire l’affaire) pour éviter tout risque juridique avec le RGPD.

Exemple d’un template de prompt (à compléter pour Claude Code) :

Tu es mon assistant de présélection de candidatures. Travaille à partir de deux sources : - la fiche de poste et mes attentes : cheminVersFicheDePoste - les CV à évaluer : tous les fichiers du dossier DossierCV ÉTAPE 1 — Critères Lis la fiche de poste et déduis une grille de 5 à 8 critères PONDÉRÉS (compétences clés, expérience, formation, etc.). Affiche-moi cette grille AVANT de noter, pour que je puisse la valider. ÉTAPE 2 — Évaluation Pour chaque CV du dossier - Évalue-le SUR LA GRILLE uniquement, critère par critère. - Attribue un score /100 + une phrase de justification par critère. - Note les éventuels signaux d'alerte (trous inexpliqués, incohérences, surqualification/sous-qualification). - Si un CV est illisible ou hors-sujet, signale-le sans inventer. Pour de gros volumes (plusieurs centaines), répartis le travail sur des sous-agents par lots de ~20 CV, puis consolide. ÉTAPE 3 — Classement Produis un fichier resultat.pdf contenant : - un TABLEAU classé du meilleur au moins bon (nom, score global, points forts, points faibles, fichier source) - le TOP X mis en avant (demande-moi la valeur de X si non précisée) - pour chaque candidat du top, une recommandation : "Entretien" / "À étudier" / "Écarter" + 1 ligne de justification. RÈGLES IMPORTANTES - Base-toi UNIQUEMENT sur le contenu des CV et la grille. N'invente aucune information, ne complète pas par des suppositions. - N'écarte JAMAIS un candidat sur un critère discriminatoire (âge, genre, origine, adresse, photo, situation familiale, etc.). Ignore ces éléments. - Tu PRÉSÉLECTIONNES, tu ne décides pas : la décision finale me revient.

Une routine de veille réglementaire personnalisée

C'est encore une tâche chronophage remplacée partiellement par des solutions assez onéreuses. L'analyse quotidienne de veille réglementaire est littéralement l'une des tâches les plus chronophages d'un juriste ou d'un entrepreneur. Et en France c'est pourtant un aspect vital pour être en règle avec les différentes législations selon votre secteur. Il est possible de programmer Claude Code pour automatiser le processus entier.

Fournissez à l'IA les données sur votre business en détail, dans un fichier business.md. Listez ensuite une liste de sources (legifrance...) à parcourir chaque matin dans un autre fichier sources.md. Claude pourra ensuite utiliser votre liste et vos données de core business avec des sous-agents pour identifier : si votre business est possiblement impacté par une nouvelle législation ; si oui, dans quelle mesure et les actions à mettre en place pour se conformer ainsi que le timing.

Exemple d’un prompt pour Claude Code (une fois vos fichier .md constitués) :

/schedule exécute cette action chaque jour à 10h. “Tu es mon analyste de veille réglementaire. Tu tournes chaque matin et tu ne t'intéresses qu'aux NOUVEAUTÉS depuis ta dernière exécution. CONTEXTE - Mon entreprise est décrite dans business.md lis-le en entier. - Les sources à surveiller sont listées dans sources.md. MÉTHODE (utilise des sous-agents, un par source, en parallèle) 1. Pour chaque source de sources.md, parcours-la et repère les textes NOUVEAUX ou MODIFIÉS récemment (lois, décrets, arrêtés, jurisprudence, consultations, projets) pertinents pour mon secteur. 2. Écarte tout ce qui est antérieur à la dernière veille ou hors sujet. ANALYSE (pour chaque texte retenu) - IMPACT : mon business est-il concerné ? (Oui / Non / À surveiller) + pourquoi, en reliant explicitement au contenu de business.md. - AMPLEUR : faible / moyenne / forte, et sur quel volet (fiscal, social, RGPD, sécurité, sectoriel…). - ACTIONS : que dois-je mettre en place concrètement pour me conformer ? - TIMING : date d'entrée en vigueur / échéance de mise en conformité. - SOURCE : titre exact + lien + date. SORTIE Produis un rapport daté, trié par priorité (forte → faible) : - ???? Action requise : impact confirmé + échéance proche - ???? À anticiper : impact probable, échéance lointaine - ???? Pour information : à connaître, pas d'action immédiate Termine par un résumé de 3 lignes : "ce qui change pour vous cette semaine". Si RIEN de nouveau ne concerne mon business, dis-le en une ligne — n'invente aucune obligation. RÈGLES - Cite TOUJOURS la source officielle. Pas de source = pas d'affirmation. - Tu n'es pas juriste : termine par "À faire valider par un professionnel du droit avant toute décision." Tu alertes et tu prépares, tu ne tranches pas.“

Organisation automatique et continue des dossiers

Retournons dans le basique. Claude Code peut vous aider à organiser vos documents clairement pour que vous retrouviez rapidement les documents importants quand vous en avez besoin. Bureau, Téléchargements... Avec une routine quotidienne, l'IA peut créer des dossiers automatiquement, renommer vos fichiers et tenir à jour un fichier central qui identifie clairement l'emplacement exact de chaque document. Si vous perdez alors un fichier un jour, vous pourrez le retrouver très rapidement avec Claude Code (en l'interrogeant simplement). Cette dernière partie est réservée aux professionnels traitant des masses énormes de documents (plusieurs milliers). L'indexation initiale prendra du temps et du token mais la recherche en sera très rapide par la suite.

Le prompt à utiliser avec Claude Code pour mettre en place la routine :

/shedule exécute cette action chaque jour à 17h : “Tu es mon archiviste personnel. Tu ranges et indexes mes documents chaque soir. Dossiers à surveiller : ~/Bureau et ~/Téléchargements. Destination de rangement : ~/Archives (créé si besoin). À CHAQUE EXÉCUTION 1. Repère les fichiers NOUVEAUX ou non encore indexés (compare à INDEX.md). 2. Pour chacun, déduis sa nature à partir du contenu/nom (facture, contrat, photo, présentation, justificatif, etc.). 3. RANGE-le dans ~/Archives selon une arborescence claire et cohérente : Catégorie / Année / (Émetteur ou Projet). Réutilise les dossiers existants au lieu d'en créer des quasi-identiques. 4. RENOMME-le selon un format normalisé : AAAA-MM-JJ_categorie_emetteur_description-courte.ext (utilise la date du document si tu peux la lire, sinon la date du fichier) 5. METS À JOUR ~/Archives/INDEX.md : une ligne par document avec | date | catégorie | nom normalisé | chemin exact | 1 ligne de description | RÈGLES DE SÉCURITÉ — STRICTES - Tu DÉPLACES et RENOMMES uniquement. Tu ne SUPPRIMES JAMAIS un fichier. - Avant de déplacer, si une opération est ambiguë ou risquée, NOTE-la dans ~/Archives/_a_verifier.md au lieu d'agir, et passe au suivant. - En cas de DOUBLON (même contenu), garde l'original, déplace l'autre dans ~/Archives/_doublons/ — ne l'écrase pas. - Ne touche JAMAIS aux fichiers système, ni à du code, ni à des dossiers versionnés (présence d'un .git) : ignore-les. - Tiens un journal ~/Archives/_journal.md : date d'exécution + liste "fichier source -> nouvelle destination". Indispensable pour tout annuler. À la fin, résume : nb de fichiers rangés, nouvelles catégories créées, fichiers mis en _a_verifier.md.”

Le prompt pour rechercher un document rapidement :

Cherche-moi un document. Consulte d'abord ~/Archives/INDEX.md (c'est le catalogue) avant de fouiller le disque. Ce que je cherche : "Exemple : La facture EDF de mars 2025" Procédure : 1. Lis INDEX.md et trouve la/les lignes correspondantes (catégorie, émetteur, date, mots-clés de la description). 2. Donne-moi le CHEMIN EXACT du ou des fichiers candidats + leur description. 3. Si plusieurs correspondent, classe-les du plus probable au moins probable. 4. Si rien dans l'index, alors seulement, propose une recherche plus large sur le disque et préviens-moi que ce doc n'était pas indexé.

Orchestrer une campagne marketing

Pour les petites équipes et les start-up, il est possible de créer rapidement des campagnes marketing et communication entièrement automatisées, de la création des communiqués de presse / blog à la création des visuels et vidéos promotionnelles jusqu'à l'affichage publicitaire directement. En utilisant simplement deux MCP (Higgsfield, Meta ADS) vous pourrez orchestrer vos communications entièrement automatiquement (ou presque). Deux prompts sont disponibles ci-après, en fonction du degré d'autonomie que vous souhaitez accorder à Claude Code : campagne entièrement automatisée ou human in the loop à chaque création. Commencez par décrire le produit sur lequel vous souhaitez communiquer dans un fichier brief.md. Collez et envoyez ensuite l'un des deux prompts.

Template de brief.md à compléter :

BRIEF CAMPAGNE Produit : Entreprise / secteur : Objectif : (notoriété / leads / ventes) Cible : (qui, où, langue) Problème résolu : Ce qui nous rend uniques : Offre / promo : CTA : Ton de marque : À éviter (mots…) : Plateformes : (FB, Insta, LinkedIn…) Formats : (image, carrousel, vidéo) Vidéo nécessaire : oui / non Presse : oui / non — médias visés : Budget total max (€) : Budget/jour max (€) : Mode : PLAN_A (auto) / PLAN_B (validation) Autorisation diffusion payante : OUI / NON Ressources (logo, liens, landing) :

Exemple d’un prompt Claude Code pour une campagne entièrement automatisée :

Tu es mon directeur marketing autonome. À partir du SEUL fichier brief.md, tu conçois ET exécutes une campagne presse + marketing complète, de bout en bout, SANS me demander de validation. Tu décides, tu produis, tu lances. ÉTAPE 0 — RÉFLEXION STRATÉGIQUE (décide seul la meilleure approche) - Lis brief.md en entier (produit, cible, ton, offre, USP, budget, plateformes). - Génère via sous-agents 3 ANGLES de campagne distincts (ex. émotionnel / preuve-sociale / offre-directe). Pour chacun : promesse, format roi, canal prioritaire, risque. - ÉVALUE-les (pertinence cible, potentiel de conversion, faisabilité, budget) et CHOISIS le meilleur. Écris ton choix + ta justification dans campagne/strategie.md. Tu tranches seul — pas de validation. ÉTAPE 1 — PLAN Décline l'angle retenu en plan d'exécution : messages clés, liste des assets à produire, structure de diffusion, répartition du budget. -> campagne/plan.md ÉTAPE 2 — PRODUCTION (sous-agents en parallèle) - COPY : communiqué de presse + article de blog + jeux d'accroches A/B. -> campagne/textes/ - VISUELS (MCP Higgsfield) : visuels adaptés à chaque plateforme (FB, Insta…) aux bons formats. -> campagne/medias/visuels/ - VIDÉOS (MCP Higgsfield) : génère les vidéos promo UNIQUEMENT si le plan en a besoin. -> campagne/medias/videos/ ÉTAPE 3 — COMMUNIQUÉ DE PRESSE Configure le(s) communiqué(s) en BROUILLON prêt à diffuser (mailing presse / connecteur), visuels associés attachés. NE LES ENVOIE JAMAIS, dans aucun cas. ÉTAPE 4 — DIFFUSION META ADS (tu lances toi-même) - Crée campagne, audiences, placements et annonces (textes + médias produits). - ACTIVE la diffusion toi-même, sans me demander. - CONTRAINTE DURE : la dépense totale ne dépasse JAMAIS le budget de brief.md. Configure les plafonds quotidiens/total en conséquence. Si brief.md ne contient pas de budget chiffré, NE LANCE PAS le paid : laisse en pause et signale-le (c'est la seule exception au lancement auto). ÉTAPE 5 — RAPPORT campagne/recap.md : stratégie choisie + pourquoi, assets produits (liens), structure des annonces, budget engagé, statut de chaque élément, et état des brouillons CP en attente d'envoi humain.

Exemple d’un prompt Claude Code pour une campagne semi-automatisée :

Tu es mon directeur marketing. Tu RÉFLÉCHIS et PROPOSES la stratégie en autonomie, mais tu attends ma VALIDATION aux moments clés. Source : brief.md. ÉTAPE 0 — RÉFLEXION STRATÉGIQUE (autonome) Comme en autonomie : lis brief.md, génère 3 angles via sous-agents, évalue-les et RECOMMANDE le meilleur avec justification. PRÉSENTE-moi ce plan complet (angle, messages, assets prévus, diffusion, budget) et demande : "Je valide ce plan ?" → tu n'exécutes RIEN avant mon accord. [Après validation du plan] ÉTAPE 1 — PRODUCTION - COPY (communiqué, blog, accroches) → tu me montres, je corrige. - VISUELS (Higgsfield) pour FB/Insta/autres → je choisis ceux à garder, tu régénères le reste. - VIDÉOS (Higgsfield) si le plan en a besoin → idem validation. ÉTAPE 2 — COMMUNIQUÉ DE PRESSE Configure les CP en BROUILLON prêt à partir, visuels attachés. NE LES ENVOIE JAMAIS — l'envoi reste 100% manuel, de ma main. ÉTAPE 3 — META ADS Prépare campagne + audiences + annonces en statut PAUSE/brouillon, dans la limite du budget de brief.md. Présente-moi un récap et demande : "Je lance ?" Tu n'actives la diffusion payante QU'APRÈS mon "LANCER" explicite. À chaque checkpoint : résumé 3 lignes + une question claire. Tu proposes intelligemment, je tranche.