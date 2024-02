Kuzzle s'émancipe de Kaliop pour soutenir sa croissance

L'éditeur IoT open source est racheté par son directeur général, qui vise un essor grâce à l'IA générative et un développement européen en 2025.

L'éditeur IoT Kuzzle passe aux mains de son CEO, Jacques le Conte. Ce dernier annonce au JDN avoir racheté l'entreprise à l'ESN Kaliop avec deux investisseurs historiques, les business angels Pierre Deniset et Christophe Carniel. Ce rachat interne a pour principale conséquence de renforcer la gouvernance de l'entreprise montpelliéraine. Frederi Scotto (FVS Développement), spécialiste des logiciels SaaS, et Eric Villemin (Monolith), expert dans le domaine du digital santé, entrent au capital de l'entreprise.

Deux raisons ont mené Jacques le Conte à réaliser cette opération. La première est due à un frein structurel auquel faisait face Kuzzle : "Kuzzle est une spin-off de l'ESN Kaliop. Nous avons voulu sortir le capital de son giron car le fait d'être affilié à une ESN est un argument qui dessert Kuzzle dans l'adoption de son back-end par d'autres ESN", explique le CEO, qui a toujours eu pour ambition d'offrir une solution agnostique.

"Kuzzle a franchi la barre du million de téléchargements sur Github"

L'entreprise enregistre une croissance de 40% chaque année depuis sa création en 2016. Le CEO veut aller plus loin et séduire des intégrateurs métiers, d'autant que la plateforme IoT de Kuzzle connaît un véritable essor depuis 2022. La raison : le lancement d'une solution low-code PaaS (plateforme as a service), qui a enregistré en un an 50% de croissance et compte la moitié des utilisateurs de Kuzzle. "Kuzzle a franchi la barre du million de téléchargements sur Github", se réjouit Jacques le Conte.

Pour garder le rythme, le dirigeant a une levée de fonds conséquente en série A en ligne de mire. "La question ne se posait pas au sein de Kaliop mais nous avons désormais besoin de financements", précise le dirigeant. Les fonds visés serviront au développement international de l'entreprise, d'abord en Europe en 2025, puis aux Etats-Unis en 2026 et ensuite en Asie. Les fonds serviront également à développer et lancer la nouvelle plateforme AIoT de Kuzzle, projet phare de l'année 2024.

L'IA générative marque en effet un tournant dans le secteur de l'IoT. "Aux tâches nécessitant un traitement manuel de la donnée, l'IoT a apporté une automatisation, avec une information systématiquement remontée par les capteurs. Mais la technologie n'est pas encore accessible à tous, sa chaîne de valeur de bout en bout est encore compliquée. L'IA va lui permettre d'aller plus loin en simplifiant l'analyse de la donnée et en rendant la technologie IoT plus dynamique", estime Jacques le Conte.

"Un projet de maintenance prédictive prenait avant quatre mois de développement. Avec l'IA générative entraînée, cela a pris 90 secondes"

Kuzzle a fait ses premiers pas dans l'IA générative en 2023 aux côtés du groupe La Poste, pour la DSI de la branche Services-Courrier-Colis. L'éditeur a entraîné sur sa plateforme, Kuzzle Data Science, GTP4 d'OpenAI tout l'été pour générer automatiquement des règles métiers et des applications IoT via une simple instruction en langage naturel de type prompt. "Nous pouvons par exemple demander à GPT4 de créer un décodeur en trame LoRaWAN pour des capteurs de CO2, avec le déclenchement d'une alerte à partir de tel seuil de qualité de l'air. Un projet de maintenance prédictive par exemple nous prenait avant quatre mois de développement. Ce projet avec La Poste a pris deux mois, principalement pour l'entraînement des modèles. Nous avons recommencé un projet, une fois l'algorithme entraîné, cela a pris 90 secondes", témoigne Jacques le Conte. Des recrutements de docteurs en IA sont en cours pour renforcer l'équipe.

Fort de ce succès, Kuzzle prévoit d'ouvrir sa plateforme AIoT open source à l'ensemble des clients et d'ajouter de nouveaux modèles de langage. "L'open source répondra aux enjeux d'IA incontrôlables ou de démarches éthiques", assure Jacques Le Conte. Ces nouveautés soutiendront sa stratégie dans ses quatre verticales métiers : la smart city, le transport et la logistique, l'industrie et la santé. L'entreprise a déjà décroché les marchés du projet smart city de Châlons-en-Champagne (la plateforme est déployée au total pour plus de 1 100 collectivités en France, ndlr.) et du projet d'équipement en IoT des CHU.

Kuzzle ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de dix millions d'euros en 2028 : "Kuzzle a réalisé 150 000 euros de CA en 2017. Six ans plus tard, ce CA a atteint 1,5 million d'euros en 2023, il a été multiplié par dix. Nous voulons donc poursuivre cette croissance", annonce Jacques le Conte. Une ambition dont ce rachat marque une étape.