Greencityzen racheté par Simpliciti pour s'imposer dans l'IoT environnemental

L'entreprise marseillaise et la PME aixoise de propreté urbain veulent avoir un impact plus fort auprès des collectivités.

La performance environnementale devient un enjeu fort pour les collectivités. Pour les séduire, l'entreprise IoT marseillaise Greencityzen, experte des solutions pour l'exploitation des réseaux d'eau par les données, souhaite atteindre une taille critique pour bénéficier d'une crédibilité plus importante. Greencityzen annonce ainsi au JDN le rachat de l'entreprise par l'éditeur aixois greentech Simpliciti (forte de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 160 salariés, ndlr), qui a repris son capital. "La parole politique sur le sujet de la performance environnementale a déclenché un passage à l'action de la part des élus et, avec Simpliciti, nous avons tous les deux la même volonté de devenir leader dans ce domaine", indique François Hamon, cofondateur et DG de Greencityzen.

En mutualisant leurs ressources, les deux entreprises comptent s'imposer dans l'eau, les déchets et la mobilité. "Simpliciti compte déjà plus de 3 000 collectivités clientes. Cela va conduire Greencityzen à élargir son marché et nous permettre ensemble de toucher davantage de petites collectivités car les directions métiers vont devoir à l'avenir se décloisonner et collaborer : par exemple, le réseau pluvial a besoin des espaces verts pour réduire le ruissellement et il a aussi besoin d'une gestion éclairée de la collecte des déchets pour réduire la pollution marine (lire notre article Sigfox et GreenCityZen s'allient pour connecter la gestion des eaux pluviales)", explique François Hamon, qui ambitionne au sein de Simpliciti de doubler dès 2025 son chiffre d'affaires, dans deux ans.

Greencityzen anticipe pour 2024 un mouvement de fond des clients vers l'arrosage intelligent. "Pour les collectivités, cet usage répond à trois grands enjeux : le premier concerne la nécessité pour les collectivités de réaliser des économies sur leur facture d'eau. Ensuite, elles sont en train de prendre conscience que les espaces verts représentent un critère majeur dans l'habitabilité des villes. Enfin, la question de la raréfaction de l'eau va très vite revenir sur le devant de la scène", explique François Hamon. Greencityzen s'est engagée sur ce sujet avec la ville de Paris, pour laquelle elle gère l'arrosage des arbres d'alignement et des jardinières, ou encore avec la ville de Toulouse. En mesurant via les racines la consommation d'eau des plantes, Greencityzen est capable de dresser un bilan par essence plantée pour planifier de futures plantations. Un atout dans un contexte de réchauffement climatique. D'autres appels d'offres auxquelles Greencityzen a répondu sont en cours d'attribution.

Dans son business plan, Greencityzen prévoit de développer sa technologie, notamment en introduisant de la connectivité SIM, des offres de services tel que le maintien en condition opérationnelle (MCO) et plus d'intelligence dans l'analyse des données. L'entreprise mettra sur le marché une solution complète pour le diagnostic permanent des réseaux d'assainissement, comprenant l'instrumentation et l'analyse des données à travers des tableaux de bord de pilotage opérationnel. "Les objectifs environnementaux vont se renforcer. La réglementation existante au niveau des réseaux d'assainissement d'eau pourrait être transposée au niveau du réseau d'eaux pluviales", anticipe François Hamon. Si la prédiction se confirme, Greencityzen est prête, aux côtés de Simpliciti, pour accompagner les demandes des collectivités.