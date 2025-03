"Cette marque a les voitures d'occasion les plus fiables d'Europe - "Certains modèles n'ont aucun problème, même mineur""

Dans le marché européen des voitures d'occasion, une marque se démarque par sa fiabilité exceptionnelle.

C'est une marque de voiture japonaise, filiale du constructeur Toyota : Lexus s'impose comme la référence en matière de fiabilité selon plusieurs études européennes indépendantes.

L'enquête de 2024 menée par l'association néerlandaise Consumentenbond, en collaboration avec sept autres associations de consommateurs européennes, lui attribue une note de fiabilité de 9,6/10, loin devant ses concurrents comme Suzuki (9,0) et Subaru (8,9). Cette domination n'est pas nouvelle, puisque Lexus occupait déjà la première place du podium lors des précédentes éditions de l'étude.

C'est particulièrement le modèle NX de Lexus qui se distingue dans ce classement. Selon le rapport de Consumentenbond, ce SUV (notamment la génération 2014-2021) est considéré comme la voiture la plus fiable du marché, avec une note de 9,9/10. La quasi-totalité des propriétaires interrogés n'ont rapporté aucun problème, même mineur.

Pour obtenir ces résultats, 30 000 automobilistes dans toute l'Europe ont été interrogés. Tous les véhicules concernés avaient entre six mois et douze ans d'âge. L'association a pondéré les résultats en fonction de l'âge des véhicules, un problème survenant sur une voiture récente étant considéré comme plus grave que sur un modèle ancien.

Comme le rappelle Consumentenbond dans ses conclusions : si l'on cherche une voiture fiable, il faut choisir une marque issue "du Japon ou de la Corée du Sud. Cette année encore, 8 des 9 marques les plus fiables proviennent de ces pays." En effet, après Lexus, on retrouve Suzuki, Subaru, Toyota, Kia et Honda parmi les marques les mieux notées.

Cependant, la fiabilité exemplaire de Lexus a un coût. En mars 2025, sur les 140 Lexus NX d'occasion vendus par des concessionnaires officiels en France, seules 19 sont proposées à moins de 30 000 euros. Pour les autres versions du modèle, les prix peuvent atteindre 78 000 euros. À titre de comparaison, le SUV hybride Renault Captur, bien que moins fiable, est disponible à partir de 29 000 euros neuf.

Les marques de voiture françaises ne brillent guère dans ce classement. Renault obtient un 7,2/10 tandis que Citroën et Peugeot se contentent d'un 7,0/10. Selon Consumentenbond, ces deux dernières font partie des marques les moins fiables d'Europe. Seule DS Automobiles fait bonne figure avec un 8,0/10.

Les raisons évoquées dans les études pointent notamment vers le système électrique, le système de freinage, les composants des moteurs à combustion et l'électronique du moteur, qui présentent davantage de défaillances que chez les constructeurs asiatiques. Citroën et Peugeot traversent d'ailleurs actuellement une crise liée à des défauts sur leurs moteurs PureTech. Des rappels ont eu lieu et des indemnisations sont menées en ce moment par la société mère, Stellantis.