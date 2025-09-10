Le nom de cette ville française est le septième mot de passe le plus utilisé dans l'Hexagone

Ce mot de passe qui semble être un marqueur de chauvinisme a le mérite d'être original mais il n'est absolument pas sécurisé pour autant.

Choisir un bon mot de passe peut être un véritable casse-tête. Combien de caractères choisir ? Faut-il inclure des majuscules ? Des minuscules ? Des caractères spéciaux ? La réponse a toutes ces questions est oui. Pour transformer ses comptes en véritable coffre-fort, il est recommandé d'utiliser au minimum douze caractères, en incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Il est conseillé d'éviter les dates de naissance de ses proches ou tout autre indice qui le rendrait devinable.

Malheureusement, tout le monde ne suit pas ces conseils, une aubaine pour les hackeurs. Le gestionnaire de mots de passe NordPass a analysé les combinaisons les plus utilisées en France en collaboration avec NordStellar, logiciel d'exposition aux menaces. L'étude présente les mots de passe les plus créés par les Français au cours de l'année 2024. Aucun mot de passe du top 10 n'obéit aux différents conseils de sécurité.

La combinaison la plus utilisée pour protéger un compte en ligne n'est autre que "123456", suivi de sa version longue "123456789". D'après les données du service de sécurité informatique Hive Systems, une suite de 9 chiffres peut être piratée en 2 heures par un hacker. Une série de numéros plus courte est décodable instantanément par les escrocs. Le podium est complété par "azerty", un mot de passe qui tiendrait moins d'une heure face à une cyberattaque.

Fait amusant, le septième mot de passe le plus utilisé est… "marseille". Le chauvinisme des habitants de la cité phocéenne se propage donc jusqu'au choix de leur mot de passe. Hélas pour les Marseillais, le nom de leur ville n'est pas la meilleure protection possible face aux hackers, même s'il pourrait résister jusqu'à deux ans d'après les données de Hive Systems. Les célèbres "doudou" et "loulou" font également partie du top 10 des combinaisons les plus utilisées.

Pour s'assurer d'avoir un mot de passe sécurisé, la Cnil a mis en place un outil sur son site qui aide à générer une combinaison sécurisée. L'astuce proposée est de sélectionner une phrase qui sera ensuite déclinée dans un mot de passe de douze caractères. La phrase "Marseille est sans aucun doute la ville numéro 1 en France !" donne par exemple " Mesadlvn1eF! ". Amis Marseillais, à vos claviers.