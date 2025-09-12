Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous ne méritez pas d'être français

Les candidats à la nationalité française doivent passer un entretien rigoureux sur leur connaissance de l'Hexagone, mais les Français de naissance seraient-ils capables de répondre aux mêmes questions ?

Devenir Français est un processus qu'entament chaque année environ 100 000 personnes. À travers une série d'entretiens d'assimilation, les candidats doivent démontrer leur niveau d'intégration dans la société française, leur maîtrise de la langue et leur connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

Le Journal du Net s'est penché sur ces questions que l'on pose aux étrangers. Est-ce qu'une personne de nationalité française serait capable d'y répondre ? Vous pouvez le savoir en répondant à notre quiz ci-dessous.

Interrogé par le Journal du Net, un postulant, qui a acquis la nationalité française, n'a "pas trouvé le processus de naturalisation difficile", mais il insiste : il l'a bien préparé. L'homme qui souhaite rester anonyme raconte que pendant l'entretien on lui a demandé de "citer un homme et une femme française historique, et un moment historique qui l'a marqué".

Viennent ensuite les questions sur les valeurs de la République. "C'est presque l'élément le plus important de l'entretien, pour moi, ma mère et mon père, et dans les documents de préparation (livret du citoyen, questions types), c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois."

Pour mettre en place son quiz interactif, le Journal du Net s'est d'ailleurs inspiré d'informations contenues dans le livret du citoyen, document officiel disponible en ligne auprès de la direction générale des étrangers de France. Ce livret illustre les domaines et le niveau des connaissances attendues pour l'obtention de la nationalité française. Il rappelle l'organisation actuelle de la République, les principes et valeurs républicains, et présente quelques grandes dates de l'histoire de France ainsi que la contribution de personnes naturalisées au rayonnement du pays.

En 2025, toute personne souhaitant entamer des démarches de naturalisation doit passer par un entretien obligatoire qui dure entre 20 et 30 minutes. Cet entretien, conduit par un agent de préfecture, ou un agent consulaire pour celles déposées à l'étranger, comprend quatre étapes principales : la vérification de l'identité et des documents, l'évaluation de la maîtrise de la langue française, des questions sur le parcours personnel et professionnel, et l'évaluation de la connaissance de la France et de ses valeurs.

Pour déposer une demande de naturalisation, le candidat doit être majeur, résider régulièrement en France, maîtriser la langue française au niveau B1, et adhérer aux valeurs de la République. Certains critères peuvent entraîner un refus, comme un séjour irrégulier, un casier judiciaire chargé ou une intégration jugée insuffisante. Les délais après l'entretien sont importants : 6 à 12 mois entre l'entretien et la décision, puis 2 à 4 mois entre la décision favorable et la publication du décret, et enfin 1 à 3 mois avant la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.