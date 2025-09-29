Une balade en vélo peut vous coûter 750€ d'amende si vous ne respectez pas cette règle de sécurité

Si vous partez faire du vélo en famille, vous n'avez pas tous les mêmes obligations en matière de sécurité. Attention aux mauvaises surprises.

Profiter de chaque éclaircie. Avec l'arrivée de l'automne et de son climat capricieux, il est tentant de sortir dehors dès que le temps le permet. Faire une sortie en vélo en famille semble alors être une bonne idée. Chacun son vélo et chacun son casque… enfin presque. Le port du casque n'est pas obligatoire pour les adultes. En revanche, il l'est pour les enfants âgés de 12 ans ou moins. En cas de contrôle de police, l'adulte qui accompagne un enfant ne portant pas de casque peut recevoir une amende forfaitaire de 135 euros. En cas de majoration, la somme peut monter à 750 euros. De quoi gâcher la balade à vélo du dimanche après-midi.

Pour s'assurer de ne pas être verbalisé, le casque doit être attaché et avoir une mention "CE" indiquant qu'il est bien homologué. Même s'il n'est pas obligatoire, le port du casque est vivement recommandé chez tous les cyclistes pour protéger la tête en cas de chute. " Les blessures dues à un choc sur le crâne demeurent la première cause de décès chez les cyclistes", rappelle la délégation de l'Etat à la sécurité routière. D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le risque d'être gravement blessé est 16 fois plus élevé chez les cyclistes que les automobilistes.

Les enfants sont obligés de porter un casque à vélo depuis la loi du 22 mars 2017. Pour justifier cette nouvelle obligation, la Sécurité routière avait mené une grande campagne, rappelant que 1 178 enfants avaient été victimes d'un accident de vélo entre 2011 et 2015. Parmi eux, 26 enfants ont perdu la vie et 442 ont dû être hospitalisés. La campagne recensait également 665 enfants légèrement blessés, tandis que seuls 45 en étaient sortis indemnes.

La question de l'efficacité du casque à vélo fait souvent l'objet de grands débats. Plusieurs propositions de loi pour le rendre obligatoire ont échoué, les opposants craignant que cela nuise à la pratique du vélo. Ils dénoncent également le coût que représente l'achat d'un casque pour le consommateur. En 2022, c'est le sénateur François Bonneau (PS) qui était à l'origine de la proposition, 12 ans après celle du député Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP puis LR). "Avoir un casque au moment de l'accident est associé à une division par plus de trois du risque de blessures à la tête. Le port du casque permet de réduire de 71% le risque de blessures sérieuses à la tête", défendaient les députés dans leur proposition.

Si le casque n'est obligatoire que pour les enfants, ce n'est en revanche pas le cas du gilet rétroréfléchissant qui est indispensable pour circuler la nuit à vélo. Comme pour le casque, la mention "CE" garantit son authenticité. Rouler la nuit sans cet accessoire de visibilité expose à une amende de 35 euros pouvant être majorée à 150 euros. Si votre vélo n'est pas équipé de feux de signalisation à l'avant et l'arrière, une amende de 11 euros peut s'ajouter à l'addition.