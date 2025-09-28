Une nouvelle étiquette arrive sur les vêtements, elle va vous montrer son vrai coût

Cette nouvelle étiquette qui arrive début octobre va vous permettre d'en savoir davantage sur le vêtement que vous vous apprêtez à acheter.

Mauvaise nouvelle si vous détestez les étiquettes. A partir du 1er octobre, un nouvel affichage va apparaître sur les vêtements en magasin. Son nom ? L'affichage environnemental. Après la composition, la taille, l'origine géographique ou encore le prix du vêtement, le consommateur peut désormais connaître le coût environnemental de l'habit qu'il s'apprête à acquérir. Une énième donnée à prendre en compte avant d'acheter. Toutefois, les marques ne sont pas encore obligées de le mettre en place.

A quoi cette étiquette va ressembler ? Deux nombres vont être inscrits : le coût environnemental du vêtement et son coût rapporté à 100 grammes. Cette deuxième donnée reprend le modèle du prix au kilo ou du prix au litre pour les produits alimentaires. Une valeur élevée sera synonyme d'un gros impact du vêtement sur la planète. L'objectif de ce projet porté par le Gouvernement est d'aider les consommateurs à évaluer l'impact de leurs achats, tout en incitant les marques à concevoir des vêtements de manière plus écologique.

Contrairement au Nutri-Score qui va de A à E, l'étiquette environnementale ne donne aucune valeur maximale. Ainsi, chaque article pourra être analysé pour ce qu'il est précisément sans être rangé dans des cases. "Un des objectifs du dispositif d'affichage environnemental est de vous permettre d'effectuer un comparatif écologique entre, par exemple, plusieurs pulls ayant un prix équivalent", se justifie l'administration française dans un communiqué. Il faudra toutefois être vigilant et relativiser les scores en fonction de l'habit. Les pulls ou les manteaux, nécessitant plus de matière auront naturellement une note plus élevée que des sous-vêtements.

Pour arriver à évaluer l'impact d'un vêtement sur la planète, plusieurs critères définis à l'échelle européenne sont pris en compte. Leur objectif est d'analyser le cycle de vie de l'habit à travers les matières utilisées. Plus la durée de vie est longue, plus son impact environnemental sera faible. Pour y parvenir, l'affichage environnemental prend en compte l'ensemble des ressources utilisées pour concevoir l'habit, par exemple la consommation d'eau. L'origine des matières est également analysée, si certaines viennent de loin, elles font directement monter la note finale. Le calcul de tous ces éléments donne ensuite le chiffre final indiqué sur l'étiquette.

L'affichage environnemental va donc se déployer progressivement à partir du 1er octobre dans les magasins comme sur les sites Internet des marques. Pas de panique si vous ne trouvez pas systématiquement cette nouvelle étiquette, certains vêtements ne sont pas encore éligibles. "Il restera à encadrer quelques catégories comme les soutien-gorge ou les doudounes. Suivront prochainement les accessoires et chaussures, avec la catégorie des objets, pour laquelle la méthodologie est en cours d'élaboration", précise notamment l'administration française.