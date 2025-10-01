Les Français font le plus d'enfants à cette date, elle approche à grand pas

L'automne et la chute des températures sont des motifs qui facilitent les rapprochements entre les futurs parents.

A quand remonte votre conception ? Inutile d'être diplômé en mathématiques pour avoir la réponse, il suffit de remonter 9 mois avant votre date de naissance pour avoir une idée. L'INSEE a récemment publié une étude sur le jour des naissances en France de 2015 à 2024. Les chiffres identifient clairement des pics de naissance à plusieurs périodes de l'année. Ils se situent mi-mai, lors des deuxièmes quinzaines de juillet et de septembre ainsi que mi-novembre. Le point commun entre ces quatre périodes différentes ? Elles se situent 9 mois après... les vacances scolaires.

Les Français conçoivent donc davantage d'enfants dans ces périodes qui se démarquent du reste du quotidien. L'INSEE révèle que parmi les 10 dates de naissance les plus courantes, 7 se situent fin juillet ou début août, ce qui correspond à une conception pendant les vacances de la Toussaint. Les autres dates complétant le top 10 sont en septembre, 9 mois après les fêtes de fin d'année. Un phénomène loin d'être inédit puisqu'en 2011, les chercheurs Jean-Marc Rohrbasser et Arnaud Régnier-Loilier démontraient déjà que la vigilance contraceptive était moindre à ce moment de l'année.

Entre 2015 et 2024, la date de naissance la plus fréquente est le 20 juillet, avec une natalité 9% plus élevée qu'en moyenne sur le reste de l'année. " Une naissance le 20 juillet correspond donc à une conception vers le 29 octobre, soit pendant les vacances de la Toussaint", indique l'INSEE en précisant que la durée médiane d'une grossesse est estimée à 264 jours.

Les statisticiens de l'INSEE ont également noté une évolution du rapport entre la natalité et les vagues de chaleur. Entre 1975 et 2010, une vague de chaleur entrainait automatiquement une chute de la natalité 9 mois plus tard. " Depuis 2010, l'écart de natalité entre les mois avec et sans vague de chaleur 9 mois plus tôt est faible (-1,3 point en moyenne). A titre de comparaison, avant 2010, l'écart est en moyenne de -3,2 points", note l'INSEE.

L'une des hypothèses pour expliquer ce phénomène réside dans l'adaptation des comportements humains. Les vagues de chaleur se sont multipliées depuis les années 1970, laissant le temps à la population de s'y adapter, sans que l'activité sexuelle ne chute trop drastiquement.

Enfin, le jour de la semaine est un autre facteur important dans la répartition des dates de naissance. Les accouchements sont beaucoup plus nombreux le mardi et le vendredi. Le samedi et le dimanche sont en revanche les jour où l'on naît le moins en France. La programmation des accouchements exclue naturellement ces jours en priorité, ainsi que les jours fériés. Les naissances le jour de Noël ont un taux de natalité 22% inférieur aux autres jours de l'année. Vient ensuite le 1er janvier avec une sous-natalité de 17%.