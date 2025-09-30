Pour être plus heureux, il suffit de ces 5 minutes tous les soirs

Atteindre le bonheur est plus simple que ce qu'on pourrait penser, quelques minutes chaque jour suffisent.

Mais comment faire pour être heureux ? Qui ne s'est jamais posé cette question à cause des tracas du quotidien ou de soucis personnels. Les psychologues se penchent sur la problématique depuis des décennies et l'un d'entre eux a apporté une réponse : Martin Seligman. Cet Américain, pionnier de la psychologie positive, a développé une méthode simple pour booster le bien-être : les 3 choses positives.

Comment ça marche ? Il suffit de prendre 5 minutes chaque soir, de réfléchir à 3 événements positifs de la journée et de les noter sur une feuille ou un carnet. "Les recherches en psychologie positive confirment son impact : bien-être accru, baisse du stress, résilience renforcée", explique Delphine Roset, coach et fondatrice du cabinet Osalys.

Si cette méthode paraît simpliste, elle nécessite pourtant un effort devenu contre-nature. "Notre cerveau étant câblé pour repérer en priorité les menaces, ce geste simple agit comme un recadrage : il renforce les circuits neuronaux liés à la joie et à la sécurité", décrit Delphine Roset. Identifier les réussites du jour est un moyen d'améliorer le regard que l'on porte sur soi-même, et donc d'être plus heureux. Il renforce la confiance en soi et rend plus serein, ce qui apporte des effets sur le long terme, et pas seulement lorsqu'on les note.

Mais est-ce obligatoire d'écrire ou le fait de se les remémorer suffit ? Pour les experts, la réponse est claire. " L'écriture, plus que la pensée, consolide la mémoire, affine l'attention, et rend visibles des détails qui seraient passés inaperçus. C'est le passage du ressenti à la responsabilité", justifie Delphine Roset. Si le cœur de la méthode est de parvenir à identifier les moments positifs, le fait de les noter fait partie intégrante du processus qui consiste à attirer l'attention du cerveau sur le positif.

Le problème peut être de trouver du positif dans sa journée. Une dispute, une mauvaise journée au travail… il est facile d'être très affecté par le négatif et ne pas parvenir à retenir ce qui a bien fonctionné dans une journée. Pour Delphine Roset, ce problème récurrent rend l'exercice très bénéfique. " Il ne s'agit pas de moments extraordinaires, mais de l'infime : un sourire, un rayon de soleil, un café. Et si rien ne vient, écrire ce qui a été "un peu moins difficile" ouvre déjà un espace de respiration. Voir le positif n'est ni naïf ni une injonction au bonheur, c'est une manière de réapprendre à voir et parfois simplement à espérer"

Enfin, l'ultime difficulté peut être de parvenir à prendre du temps pour soi le soir. Si 5 minutes peuvent sembler anodines dans une journée, il faut parvenir à les extraire du reste. Entre les écrans, la fatigue du soir ou encore la gestion des enfants, il y a un risque que ce rituel passe à la trappe à plusieurs reprises. Intégrer le rituel des 3 choses positives dans son emploi du temps, c'est se montrer qu'on est une priorité dans son propre quotidien et ça, c'est une belle raison d'être heureux.