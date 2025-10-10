Au supermarché, ces légumes de saison sont toxiques : il ne faut surtout pas les manger

A l'approche de l'automne, des légumes dangereux reviennent dans nos supermarchés. Attention à ne pas les confondre.

C'est une alerte qu'émet chaque année l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Mais tous les ans, des cas d'intoxication font surface. Au centre antipoison, les appels se multiplient : maux de ventre, vomissements, nausées…

D'où viennent ces intoxications ? D'une simple "confusion", explique une étude du comité de coordination de toxicovigilance publiée en 2017. C'est qu'à l'approche d'Halloween, de nouveaux légumes remplissent nos supermarchés : les coloquintes, ces vraies courges qui ne doivent pas être mangées. Elles sont ornementales et surtout toxiques.

Verte, jaune ou orange, de forme ronde ou ovale, durant l'automne, elles trônent dans les rayons. Si elles sont vendues pour un usage strictement décoratif, il arrive que certains clients les confondent et les cuisinent. Ainsi, entre 2012 et 2018, 1 872 personnes ont été victimes de cette confusion, selon une étude de l'Anses.

Ce n'est pas toujours de la faute des clients. Certaines de ces courges sont mises en vente au rayon fruits et légumes, prévient l'Anses. Il faut donc redoubler d'attention. D'autant que, selon le comité de coordination de toxicovigilance, des consommateurs ont rapporté "des défauts d'étiquetage de variétés non comestibles dans différents supermarchés de la région Pays-de-la-Loire".

Si l'étiquetage est mauvais et la ressemblance prête à confusion, comment reconnaître ces courges toxiques ? C'est à leur goût amer qu'on les différencie, contrairement aux courges comestibles qui ont un goût neutre ou légèrement sucré, parfois parfumé à la noisette.

Leur toxicité vient de la cucurbitacine, "substance très irritante et amère qui peut être responsable rapidement après l'ingestion de douleurs digestives, de nausées, de vomissements, d'une diarrhée parfois sanglante, voire de déshydratation sévère nécessitant une hospitalisation", précise l'Anses. C'est cette substance qui est responsable du goût amer de la courge.

Mais des symptômes plus étranges apparaissent parfois. Plus tôt dans l'année, Bertrand, végan de 52 ans vivant en Île-de-France, a commencé à perdre ses cheveux après avoir mangé l'un de ces légumes, acheté dans un magasin bio, fait savoir le journal Le Parisien. La perte de cheveux est directement "imputable à la cucurbitacine", assure Marc Gozlan, journaliste médico-scientifique. "Ce composé provoque, de la même façon qu'une chimiothérapie, la chute du cheveu lors de sa phase anagène, autrement dit pendant la croissance active du bulbe".

Si vous n'êtes pas certain d'avoir acheté une courge comestible, goûtez-en un petit morceau cru. Si le goût est amer, recrachez-le aussitôt et jetez la courge.