Attention à ce produit à la mode au supermarché, les insectes se glissent dedans

Si l'on ne s'en débarrasse pas vite, ces petits insectes peuvent vite proliférer.

Pour les moins attentifs, c'est un détail qui ne se voit qu'au retour du supermarché, une fois les courses rangées. Il ne faut ensuite que quelques minutes pour les voir se balader. Sur le mur du garde-manger, des petites bêtes cherchent des miettes pour les dévorer.

D'une longueur de trois à quatre millimètres, ces insectes, dont la couleur brun-rouge se marie parfaitement avec le bois foncé, ont ce talent pour passer inaperçus. Leur nom : les tribolium rouges et les tribolium bruns, deux espèces d'insectes, quasiment identiques et qui, malgré leur petite taille, font des ravages.

Ils s'attaquent aux produits céréaliers stockés tels que la farine, les céréales, les semoules, les épices, les pâtes, les préparations pour gâteaux, les aliments secs pour animaux, le chocolat, les noix ou les graines. Etrangement, au supermarché, ce n'est pas dans le rayon "épicerie" qu'on les déniche le plus.

C'est au rayon où les produits sont en vrac que l'on retrouve souvent ces petites bêtes (céréales en vrac, noix en vrac, etc.). Dans une enquête menée en 2020, la répression des fraudes alertait sur plusieurs manquements dans ces rayons et notamment sur la présence de nuisibles (rongeurs, insectes…). "Plusieurs professionnels non spécialisés dans la vente en vrac ont indiqué aux enquêteurs avoir des difficultés à gérer la lutte contre les nuisibles en période estivale, notamment lorsque les locaux ne sont pas pourvus d'une climatisation", peut-on lire dans le rapport.

Ces petites bêtes peuvent être observées dans votre sac de course ou rampant autour de vos céréales. De petits morceaux de farine ou de céréales qui s'échappent d'un emballage sont souvent le signe d'une infestation, fait savoir l'institut des sciences alimentaires et agricoles de l'université de Floride, aux Etats-Unis.

Cet organisme a détaillé précisément la marche à suivre pour s'en débarrasser dès les premiers signes d'apparition. La première chose à faire est naturellement de vite trouver la source de l'infestation et de l'éliminer, pour éviter la prolifération. "Lorsque vous essayez de localiser la source, veillez à prendre en compte tous les aliments susceptibles d'être infestés, y compris les aliments secs pour animaux, les fleurs séchées, les noix, les graines pour oiseaux et tous les produits céréaliers", détaille l'institut.

Ces triboliums peuvent se nourrir et survivre même avec les plus petits morceaux de céréales, c'est pourquoi il ne faut pas lésiner sur le nettoyage. "Gardez à l'esprit que ces insectes peuvent infester d'autres endroits que le garde-manger." Il convient également de vérifier les petites fissures des armoires.

"Pour éviter une nouvelle infestation, tous les produits céréaliers doivent être conservés dans des récipients munis de couvercles hermétiques ou au congélateur", conseille l'institut.