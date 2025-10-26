Ce magasin est le moins cher pour les jouets de Noël selon l'UFC Que-Choisir

Alors que les fêtes de Noël approchent à grand pas, voici les magasins les moins chers pour les jouets, et ceux à éviter.

La rentrée à peine digérée, c'est déjà l'heure. Le mois d'octobre touche à sa fin ce qui signifie que Noël arrive à grand pas, et avec lui le rituel des cadeaux. Si les enfants ne manquent généralement pas d'inspiration pour remplir leur liste au père Noël, les parents ont un autre problème : où acheter les jouets au meilleur prix ? L'UFC Que – Choisir s'est intéressée au prix des jouets sur les sites Internet des grandes enseignes, voici les principales conclusions à en tirer.

Pour procéder, l'association de consommateurs a dressé une liste de 50 jouets destinés à être sous le sapin de nombreux enfants. L'éventail de jouets choisis est volontairement très large pour avoir une meilleure vue du marché global. On y retrouve des jeux électroniques, des figurines mais aussi les traditionnels jeux de société, toujours appréciés à Noël. Le grand vainqueur de ce comparatif n'est autre que E. Leclerc qui devance Smyths Toys et Amazon.

L'enseigne de grande distribution française affiche le meilleur prix dans 60% des situations. Toutefois, Leclerc dispose d'un choix bien plus limité que ses concurrents. UFC Que – Choisir pointe du doigt que 24 des 50 jouets choisis pour l'étude n'étaient pas disponibles sur le site du magasin bleu et orange. Les autres enseignes testées présentent un stock bien plus large, notamment Amazon et les magasins de jouets.

La surprise de cette étude est Smyths Toys, deuxième, avec un panier seulement 2,8% plus cher que E. Leclerc pour les mêmes jouets. L'entreprise irlandaise ne possède qu'une cinquantaine de magasins en France où elle s'est implantée en 2022. Cette absence de boutiques physiques est compensée par des prix compétitifs en ligne.

Du côté des plateformes de vente bien connues des Français, le grand gagnant est Amazon avec des prix 4,7% plus élevés. Ces tarifs légèrement supérieurs à E. Leclerc et Smyths Toys sont compensés par l'immense stock du géant américain. Le risque de ne pas trouver votre produit chez Amazon est moindre. Derrière, Cdiscount est en embuscade en étant 8,7% plus cher que E. Leclerc. La Fnac est l'une des perdantes du classement avec des prix 20,5% plus hauts en moyenne.

Pour les autres grands magasins de jouets français c'est la douche froide. Les trois dernières places du classement sont occupées par King Jouet, Joué Club et la Grande Récré. Les écarts de prix sont immenses. Là où Smith Toys n'est que 2,8% plus cher, la différence s'envole à 33,1% chez la Grande Récré, 26,8% chez Joué Club et 23,5% chez King Jouet. Un panier de 200 euros chez E. Leclerc coûte donc en moyenne une cinquantaine d'euros de plus sur les sites de ces marques. Une différence de taille dans le budget cadeaux.

Dans la grande distribution, Carrefour et Auchan affichent des prix 10 à 15% plus élevés. Toutefois, UFC Que – Choisir invite les consommateurs à comparer chaque article. L'enseigne la moins chère en moyenne ne sera peut-être pas la même que celle qui vend le jouet rêvé de votre enfant au meilleur prix.