Vous pouvez désormais animer les photos de vos proches disparus en quelques secondes

A l'approche de la Toussaint, une application permet de redonner vie aux photos anciennes.

Chaque année, début novembre, des millions de Français se recueillent sur les tombes de leurs proches disparus. La Toussaint et le jour des morts ravivent des souvenirs figés dans de vieilles photographies jaunies, rangées dans des albums ou des boîtes à chaussures.

Depuis quelques années, l'intelligence artificielle bouleverse notre rapport à ces souvenirs. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction est désormais accessible en quelques clics depuis un smartphone. Des applications utilisent des algorithmes pour transformer ces clichés statiques en courtes vidéos où les personnes photographiées semblent reprendre vie, clignant des yeux, tournant la tête ou esquissant un sourire.

MyHeritage, plateforme mondiale spécialisée dans la généalogie propose plusieurs outils basés sur l'IA qui permettent de sublimer, coloriser et animer d'anciennes photographies. La première baptisée Deep Nostalgia, a connu un succès fulgurant à son lancement. Le système analyse d'abord l'orientation de la tête et la direction des yeux sur la photo. Il sélectionne ensuite automatiquement parmi plusieurs séquences de gestes préenregistrées celle qui conviendra le mieux au visage à animer.

La technologie fonctionne aussi bien sur les photos en noir et blanc que sur les clichés couleur. Elle peut même être combinée avec d'autres outils proposés par l'éditeur comme la colorisation automatique ou l'amélioration de la netteté.

Il y a 12 mois, en novembre 2024, MyHeritage a franchi une nouvelle étape avec le lancement de LiveMemory, une nouvelle application qui encore va bien au-delà de l'animation d'un simple visage. Elle transforme n'importe quelle photographie en un clip vidéo de cinq à six secondes, animant l'intégralité de la scène capturée. La prouesse technique est impressionnante. L'intelligence artificielle est capable de simuler des éléments de la scène qui ne sont pas visibles dans la photo originale.

L'algorithme analyse la photo et produit l'animation la plus adaptée au contexte. Une image d'enfant à vélo se métamorphose en séquence montrant l'enfant en train de pédaler. Un cliché de mariage devient une vidéo du couple s'embrassant. Une photographie d'un musicien se transforme en clip où on le voit jouer de son instrument. LiveMemory ne se limite pas aux sujets humains et peut aussi animer des animaux de compagnie ou des véhicules.

Deep Nostalgia et LiveMemory sont gratuits pour un nombre limité de créations. Un abonnement premium devient nécessaire pour produire davantage de vidéos. Les applications sont disponibles sur iOS et Android.

Ces outils soulèvent néanmoins des questions éthiques importantes. Les psychologues s'interrogent sur l'impact de ces technologies dans le processus de deuil. Si certains y voient une aide pour maintenir un lien avec les disparus, d'autres craignent qu'elles n'empêchent l'acceptation de la perte. La frontière entre souvenir réconfortant et déni de la réalité peut parfois sembler ténue.