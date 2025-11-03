Voici l'astuce des pros de l'immobilier pour acheter moins cher et tout le monde peut le faire

Avant d'acheter un bien immobilier, les spécialistes consultent plusieurs informations qui sont très utiles dans les négociations.

Pour les moins initiés, cela ressemble à une montagne infranchissable. L'achat d'un bien immobilier peut générer de nombreuses inquiétudes de natures diverses pour les acquéreurs. Entre la question du budget avec la banque, les visites à planifier, les pièges à éviter ou encore les frais de notaire, les raisons d'être découragé sont multiples. En matière de prix cependant, les plus initiés connaissent quelques astuces pour faire baisser la note. De quoi s'enlever une première épine du pied.

Pour rappel, le prix d'un bien immobilier dépend de nombreux facteurs allant des taux d'intérêt, à l'état du reste du marché en passant par la localisation et l'état du bien. Un autre élément est souvent très sous-estimé, voir complètement oublié par les acquéreurs : la date de mise en vente. Ce point est rappelé par Medhi Asten, investisseur dans l'immobilier dans un post sur le réseau social X : " Un agent qui se coltine des visites depuis 6 mois sur un bien immobilier veut probablement s'en débarrasser. Le temps de vente est votre meilleur indicateur de marge de négociation."

Pour profiter de cette situation, l'expert donne un conseil. " La première page à ouvrir à côté des sites d'annonces type Leboncoin ou Seloger est Castorus." Ce site qui a pour emblème la tête d'un castor s'avère être un moteur de recherche très utile dans les négociations. Il est possible d'y retrouver l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers. Certains biens sont en vente depuis de nombreux mois et connaître cette information permet d'appréhender au mieux les négociations. Un bien en vente depuis longtemps sera plus facilement négociable.

En plus de connaitre la date de mise en vente du bien, Castorus permet de voir toutes les baisses de prix réalisées depuis le début de la commercialisation. Savoir si un bien a déjà été baissé ou non est un atout considérable dans une discussion autour d'un prix. Si un vendeur rechigne à baisser son prix en expliquant qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises, il est possible de savoir s'il ment ou pas. De même, le prix moyen au mètre carré est indiqué. Seul défaut de Castorus, il n'affiche pas l'historique des prix sur les annonces postées sur Leboncoin. C'est le cas sur toutes les autres grandes plateformes d'annonce immobilières.

D'autres sites existent pour parfaire ses armes avant une négociation. DVF Etalab est par exemple une base de données qui recense toutes les ventes immobilières des cinq dernières années. Le futur acheteur peut donc peaufiner sa connaissance du marché et s'informer de l'état de la demande immobilière dans un secteur donné.

Enfin, si vous ne souhaitez pas passer des heures sur chaque plateforme d'annonce immobilière, LyBox immo est un moteur de recherche immobilier recensant les annonces de plus de 1 500 sites. De quoi gagner du temps sur la recherche pour en passer davantage sur la négociation.