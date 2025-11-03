Les arcs-en-ciel de feu arrivent en France mais quel est ce phénomène rare ?

Cet immense arc-en-ciel intrigue les témoins et fait les gros titres des journaux lorsqu'il apparaît dans le ciel.

C'est un spectacle aussi impressionnant qu'éphémère. Chaque année, quelques chanceux voient flotter dans le ciel une mystérieuse nappe lumineuse. Cet événement, rare en France, ne dure que quelques minutes mais fait à chaque fois les gros titres.

Creuse, Deux-Sèvres, Cantal, Jura, Charente : ces dernières années, plusieurs apparitions de ce phénomène ont intrigué. Sa forme, ses couleurs, sa position dans le ciel interrogent. Son nom : l'arc-en-ciel de feu.

L'Organisation météorologique mondiale, institution rattachée aux Nations Unies, s'est penchée sur ce phénomène optique spectaculaire : il le présente comme un grand arc "presque plat", où se déploient toutes les couleurs du spectre visible, du violet au rouge. Les couleurs, parfois bien plus vives que celles d'un arc-en-ciel, sont toujours agencées de la même façon : l'extrémité supérieure de l'arc est rouge et l'extrémité la plus proche de l'horizon violette.

L'arc-en-ciel de feu se dessine relativement proche de l'horizon et se forme "par réfraction de la lumière du soleil lorsque celle-ci traverse des cristaux de glace" présents dans certains types de nuages. Enfin, l'arc-en-ciel de feu ne se manifeste que lorsque le soleil est très haut dans le ciel, donc plutôt en été.

En France, sa formation est rare : on ne compte qu'une ou deux apparitions par an, l'arc-en-ciel de feu se voit plutôt dans les pays proches de l'équateur. C'est que ce phénomène est l'un des rares du genre qui ne soit pas visible sur la totalité du globe.

En effet, "dans les pays situés au-dessus du 55e parallèle nord (au-dessus de Moscou, Copenhague ou encore Edimbourg) et sous le 55e parallèle sud (zone constituée principalement de l'Antarctique), il n'est pas possible de le voir", détaille l'Organisation météorologique mondiale.

Spectaculaire à observer, l'arc-en-ciel de feu n'a rien de dangereux. Et contrairement à ce que son nom indique, il ne brûle pas : il n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec un arc-en-ciel ordinaire. Son appellation scientifique, plus sobre, est "arc circumhorizontal". Alors pourquoi un tel surnom ?

Le terme "arc-en-ciel de feu" aurait plusieurs origines possibles : certains y voient une référence à sa forme, faisant penser à des flammes, d'autres au fait qu'il n'apparaît que par temps sec, contrairement aux arcs-en-ciel classiques. Une rumeur évoque même un journaliste américain qui l'aurait baptisé ainsi en 2006. Mais aucune de ces pistes n'est étayée. Le mystère reste donc entier.