Est-ce que vos phares éclairent correctement ? Vous pouvez le vérifier simplement sans aller au garage

Ces simples vérifications permettent d'améliorer sa visibilité et de limiter les risques liés à l'obscurité hivernale.

C'est une conséquence directe du changement d'heure. Le soleil se lève aux alentours de 8 heures et se couche vers 17 heures. Résultat, bon nombre de Français partent travailler avant que le jour ne se lève, pour rentrer dans l'obscurité de la nuit. Dans de telles conditions, il est impératif d'avoir des phares de voitures fonctionnels.

Outre la puissance des ampoules ou la propreté des phares, il faut s'assurer de la hauteur des feux. Des phares réglés trop haut risquent d'aveugler les automobilistes arrivant en face. Au contraire, des phares trop bas diminuent la portée de votre faisceau lumineux sur la route.

Des phares mal réglés peuvent justifier le refus d'un contrôle technique. Pour éviter les mauvaises surprises, inutile de se rendre chez le garagiste, tout le monde peut le faire à la maison. Commencez par vérifier que vos pneus sont bien gonflés, et que le réservoir d'essence ne soit pas vide. L'objectif est que la voiture soit dans les conditions les plus classiques possibles. Prenez également le temps de nettoyer vos phares pour vous assurer que la saleté ne fausse pas les effets du test.

De nombreuses voitures permettent de régler le faisceau des phares via une commande accessible depuis le siège du conducteur. Là encore, veillez à ce que le faisceau soit réglé dans sa position d'origine pour que le test soit le plus fiable possible. Une fois ces étapes préliminaires effectuées, votre voiture est prête pour la vérification de ses phares.

Placez votre véhicule devant un mur blanc et allumez les feux de croisement. Munissez-vous de scotch ou de ruban adhésif pour marquer l'emplacement des faisceaux lumineux. Avec un premier morceau de ruban adhésif, marquez horizontalement l'empreinte lumineuse. Prenez ensuite un second morceau et marquez-la verticalement. Répétez l'opération pour chacun des 2 feux. Les morceaux de ruban ou de scotch forment des croix qui indiquent précisément l'emplacement de chacun de vos feux.

Reculez ensuite votre véhicule d'une dizaine de mètres et observez l'emplacement des faisceaux lumineux de vos phares par rapport aux marques de ruban adhésif. La lumière doit être au même niveau ou légèrement en dessous de la marque horizontale. S'il est au-dessus, cela signifie que vous risquez d'aveugler les automobilistes face à vous. Au contraire s'il est trop en dessous, vous perdez en portée lumineuse. Il faut alors régler vos phares.

Pour procéder à ce réglage, il est nécessaire d'utiliser des vis d'ajustement. Si vous n'en avez pas, ce sont des outils qui coûtent une dizaine d'euros dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Une fois le réglage effectué, il est recommandé de faire un test sur route le soir pour apprécier l'orientation de vos lumières. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter le manuel de votre véhicule qui contient des informations. Une manière d'y voir plus clair sur, et en dehors de votre voiture.