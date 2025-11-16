Si ce détail s'affiche sur votre téléphone, il est infecté par un virus : voici comment le supprimer

En 2024, des millions de téléphones ont été infectés par des virus, parfois il ne faut qu'un détail pour les repérer.

Toutes les secondes, une attaque informatique est déjouée dans le monde par l'entreprise Kaspersky, spécialiste de la cybersécurité. Derrière ce flux continu, une menace domine les alertes : les adwares.

Ces logiciels publicitaires invasifs ont connu une progression importante ces dernières années dans le monde. Ils représentent aujourd’hui 69% de toutes les détections de programmes malveillants sur les téléphones Android, selon un rapport de l’entreprise Zscaler.

Un adware est "un programme qui s'installe sur votre téléphone et qui va afficher des publicités de manière abusive", explique Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur du site Signal Arnaques. Les adwares ne cherchent pas directement à paralyser votre téléphone, mais plutôt à générer des revenus pour leurs créateurs à chaque fois qu'une publicité s'affiche ou qu'un utilisateur clique dessus. Ces programmes peuvent collecter des données sensibles comme l'historique de navigation, les habitudes d'utilisation du téléphone ou même la localisation de l'appareil.

Le signe le plus évident d'une infection par adware est l'apparition soudaine de fenêtres publicitaires. Elles surgissent à n’importe quel moment, parfois toutes les 2 à 3 secondes, et affichent de fausses alertes de virus, utilisant le logo d'Android ou de Google pour paraître légitimes.

Les adwares savent aussi se faire discrets. Ils s’intègrent au navigateur et imitent des encarts publicitaires classiques lors d'une recherche web. Là encore, c’est un signe que vous avez été piraté. Pour repérer ces publicités discrètes, il faut être attentif : reviennent-elles sans cesse, renvoient-elles vers des sites officiels et réellement liés à votre recherche ?

Au-delà des publicités, d'autres symptômes trahissent la présence d'un adware. Les performances du téléphone se dégradent soudainement, avec des ralentissements importants lors du chargement des applications. La batterie se vide anormalement vite, car les processus publicitaires tournent en permanence en arrière-plan.

L’infiltration des adwares provient surtout d’applications malveillantes installées sur le téléphone, parfois téléchargées depuis la boutique officielle d'Android. Ainsi en 2024, 239 applications infectées, disponibles sur le Google Play Store, ont atteint 42 millions de téléchargements avant leur suppression. Le contrôle y est "beaucoup moins poussé que sur l’App Store de chez Apple", souligne Jean-Baptiste Boisseau. Ces programmes, explique le cofondateur de Signal Arnaques, prennent souvent la forme de jeux gratuits ou d’outils censés "nettoyer votre téléphone".

Pour supprimer un adware, démarrez d’abord votre téléphone en mode sans échec, selon la procédure indiquée par votre constructeur. Cela empêche les applications malveillantes de s'exécuter dès le démarrage de votre téléphone. Accédez ensuite aux paramètres, examinez attentivement la liste des applications et désinstallez tout programme que vous ne reconnaissez pas ou que vous n'avez pas téléchargé vous-même.

L'installation d'une application antivirus comme Avast ou Kaspersky permet également d'effectuer une analyse complète du système pour détecter les fichiers malveillants résiduels et des outils spécialisés comme Appwatch peuvent identifier et bloquer les applications générant des publicités invasives.