Ehpad : c'est quoi ce nouveau crédit d'impôt de 2 500 euros, sans condition de revenus ?

Près d'un million de Français vont recevoir un remboursement de 2 500 euros de la part l'Etat. Pour cela, ils doivent vivre en Ehpad ou y avoir placé un proche en perte d'autonomie.

Si vous avez un père, une mère ou un grand-parent en Ehpad, vous devriez toucher un virement des impôts. Idem si vous résidez vous-même dans une maison de retraite. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, les députés ont, en effet, approuvé la création d'un nouveau crédit d'impôt.

Jusqu'à présent, selon la Direction générale des Finances publiques, plus de 424 000 contribuables bénéficient d'une réduction d'impôt car ils payent une place en Ehpad, soit pour eux-mêmes, soit pour un proche. Or, cette réduction d'impôt va devenir un crédit d'impôt accessible sans conditions de revenus.

La différence ? Une réduction d'impôt profite uniquement aux contribuables qui payent des impôts, puisqu'elle vient diminuer le montant dû au fisc. En revanche, un crédit d'impôt permet de recevoir un remboursement de la part de l'administration fiscale, même pour les personnes qui ne sont pas imposables, souvent les plus modestes. Concrètement, près d'un million de Français pourront désormais se faire rembourser une partie de leurs frais d'Ehpad par le fisc.

Le nouveau crédit d'impôt s'élève à 25% du montant dépensé sur l'année pour avoir une place en Ehpad, dans la limite de 10 000 euros par senior hébergé. Cela signifie que les foyers concernés pourront percevoir un versement maximum de 2 500 euros de la part de l'Etat, tous les ans.

Dans les faits, une place en Ehpad coûte plus de 10 000 euros l'année dans l'immense majorité des cas. En effet, le prix des Ehpad ne cesse de grimper ces dernières années. Dans une récente étude, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie révèle que le prix des Ehpad a augmenté en moyenne de 1,9% en 2022, de 4,4% en 2023, de 4,3% en 2024, puis de 3,21% en 2025.

Christine Hospital, directrice d'Uni-Santé, spécialiste des bases de données sur les Ehpad, indique que "le coût moyen pour une place en Ehpad s'élève à 2 418 euros par mois, soit plus de 29 000 euros à l'année". Les écarts entre les différents types d'établissements sont significatifs : 2 143 euros en moyenne pour les établissements publics, 2 335 euros pour les associatifs et 2 935 euros pour les structures privées.

Des millions de foyers pourront donc être remboursés de 2 500 euros à partir de 2026. Près de 750 000 personnes résident de façon permanente dans des Ehpad en France. Certains résidents, faute d'autonomie ou de moyens, ne s'acquittent pas eux-mêmes de la facture mensuelle nécessaire pour avoir une place dans ces établissements. Ce sont leurs proches, souvent leurs enfants ou petits-enfants, qui règlent la note et pourront donc bénéficier de ce nouveau crédit d'impôt.

Si l'amendement permettant de transformer la réduction en crédit d'impôt a reçu l'aval des députés à l'Assemblée nationale, la proposition doit encore être validée par les sénateurs qui examinent en ce moment le projet de loi de finances pour 2026. Pour l'heure, la plupart des partis représentés au Sénat se disent favorables à cette mesure.