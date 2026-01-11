Plus rapide, plus précis et sans besoin de 4G : on a trouvé mieux que Google Maps

Entièrement gratuite et d'une très grande précision, cette application GPS surpasse largement Google Maps pour les déplacements à pied.

Pour la randonnée, les balades et plus largement la marche à pied, Google Maps n’est pas le meilleur allié. Lorsque l’on connaît son quartier, le manque de précision de l’application GPS la plus utilisée au monde est criant.

C’est pourquoi des applications concurrentes se sont développées depuis de nombreuses années. L’une d’elles a attiré l’attention du JDN. Nous avons simulé dix trajets dans plusieurs villes de France et comparé la durée et la distance parcourue. Cette application est systématiquement plus rapide que Google Maps.

Autre utilité de l’application : elle indique généralement l'emplacement de voies pédestres non visibles du ciel (passages souterrains, sentiers balisés) et le mobilier urbain (bancs, poubelles, bouches d'incendie, fontaines à eau). On peut aussi voir facilement les numéros de rue et la présence d’escaliers sur le chemin. Bref, l’application est très précise et parfaitement adaptée à la marche.

Son nom ? Maps.me. Lancée en 2010, l’application GPS permet d’utiliser des cartes détaillées sans connexion, en téléchargeant les zones à l’avance pour éviter les coûts et contraintes d’Internet mobile et l’itinérance à l’étranger. Avant d'utiliser Maps.me pour se balader dans la cité phocéenne ou fouler le sol parisien, il faudra donc télécharger la carte des Bouches-du-Rhône et celle de Paris, une différence majeure avec Google Maps (même si cette fonctionnalité existe aussi sur Google Maps mais elle est peu mise en avant).

Pourquoi Maps.me est-elle aussi précise ? Parce qu’elle base ses cartes sur OpenStreetMap, un projet collaboratif et constamment mis à jour par des bénévoles dans le monde entier. Résultat : les zones de passages ou à forte densité urbaine, comme les centres-villes, sont cartographiées avec grande précision. Maps.me offre aussi la possibilité à ses utilisateurs d’ajouter directement dans l’application des détails, des bâtiments ou du mobilier urbain.

Mais voilà, comme toute bonne chose a une fin, les fonctionnalités intéressantes de l’application aussi. En payant Maps.me Pro pour 3,29 euros par mois, il est notamment possible de télécharger un nombre illimité de cartes, contre une limite de dix dans la version gratuite. La mise en avant insistante de cet abonnement, parfois à outrance, a poussé une partie des utilisateurs à se tourner vers des alternatives.

Plusieurs controverses ont également entaché l’image de l’application : un système de cryptomonnaie a été lancé en 2020, de plus en plus de fonctionnalités sont devenues payantes et Maps.me collecte les données personnelles des utilisateurs.

Si tout cela vous gêne, une alternative existe : Organic Maps, presque une copie conforme de Maps.me mais qui ne collecte aucune donnée personnelle et n’a pas d’abonnement payant.