Moteur endommagé en hiver : le geste simple pour éviter des réparations coûteuses et sauver des vies

Le compartiment moteur est un refuge thermique qui attire rongeurs et animaux dès la chute des températures. Pour éviter un court-circuit ou une rupture de durite, une inspection visuelle de 10 secondes est indispensable cet hiver.

Un matin de janvier, 7h30 il est l'heure d'aller au travail. Vous vous pressez vers votre voiture pour prendre la direction du bureau. En cette fraîcheur hivernale, votre véhicule a la carrosserie blanchâtre à cause du gel. Avec ce froid piquant, personne ne s'éternise à l'extérieur. L'objectif est de monter en voiture le plus rapidement possible. Et pourtant, une simple vérification pourrait sauver une vie.

Le capot de votre véhicule devient un véritable refuge pour les animaux en hiver. Parmi eux, les chats sont les principaux clients. Qu'ils soient errants ou domestiques, ils ne sont pas indifférents à la perspective de se réfugier sous un capot pendant la nuit. Car oui, le moteur d'une voiture peut rester tiède plusieurs heures après l'arrêt du véhicule. Une aubaine dans les soirées les plus fraiches en hiver.

Pour vous assurer de ne pas coincer un félin en démarrant votre voiture, un simple coup sur le capot suffit généralement. Les garages reconnus conseillent d'ouvrir le capot pour faire un contrôle visuel de votre moteur. Cela permettra peut-être de sauver la vie d'un animal qui n'aurait pas eu le temps de s'échapper au démarrage rapide de votre voiture.

Toutefois, les chats ne sont pas les pires animaux pouvant se frayer un chemin dans votre véhicule. S'il est inoffensif pour votre voiture, ce n'est pas le cas des petits rongeurs. Souris, fouines ou encore mulots peuvent également être séduits par la chaleur d'un moteur qui a arrêté de tourner récemment. Seul problème, ils peuvent faire davantage de dégâts que leurs prédateurs. Leur petite taille leur permet d'accéder aux zones critiques du compartiment moteur, où ils endommagent les composants mécaniques. Ces dégradations entraînent des pannes immobilisantes dont les coûts de réparation sont élevés.

Les rongeurs ciblent prioritairement les faisceaux électriques et les durites, attirés par l'amidon de maïs présent dans les gaines isolantes. Ce grignotage peut provoquer des courts-circuits ou des fuites de liquide de refroidissement pouvant être présent sous la carrosserie. Pour limiter les risques, évitez de laisser des restes de nourritures ou des miettes sur vos sièges. Leur odeur attirera naturellement les animaux.

Afin de prévenir tout incident mécanique avant le démarrage, un contrôle préventif permet de s'assurer qu'aucun corps étranger n'entrave votre moteur. Si vous avez le moindre doute même après avoir tapé sur votre carrosserie, ouvrez votre capot pour contrôler vous-même. Si vous êtes dans une zone où vous pouvez vous le permettre sans déranger le voisinage, un coup de klaxon peut également faire l'affaire. Pour prévenir l'apparition des rongeurs, il est également conseillé de ne pas garer sa voiture toujours au même endroit. Ainsi, les animaux ne prendront pas l'habitude de retrouver votre véhicule tous les soirs.