"Chômage en France : une baisse au troisième trimestre 2021"

Pole Emploi dénombre 203 100 chômeurs de catégorie A en moins au troisième trimestre 2021, une baisse de 5,8% par rapport au trimestre précédent. Sur les trois catégories principales, la baisse s'établit à 1,9%.

[Mise à jour du mercredi 28 octobre 2021 à 14h07] Le chômage continue sa lente baisse en France. Sur les trois premières catégories, A, B, C, la baisse est de 1,9% sur un trimestre en France Métropolitaine selon Pole Emploi, ce qui représente 110 900 personnes en moins, et de 3,6% sur un an. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi dans ces catégories, qui représentent les personnes tenues de chercher un emploi, s'établit à 5 577 800 au troisième trimestre 2021 en France Métropolitaine.

Le nombre de chômeurs de catégorie A (c'est-à-dire en recherche d'emploi et n'ayant exercé aucune activité) a lui diminué de 5,8% sur le trimestre (203 100 chômeurs en moins), et de 10% sur un an. La catégorie B, qui correspond aux personnes exerçant une activité réduite de courte durée, connait une baisse de 0,1% sur le trimestre. En revanche, dans la catégorie C, le nombre de personnes exerçant une activité réduite de longue durée croit de 6,5%.

La diminution s'accélère donc par rapport au deuxième trimestre, puisqu'elle était alors de 1,4% pour la catégorie A, de 0,5% pour l'ensemble des trois catégories, et que le nombre de chômeurs augmentait même de 4% en catégorie B.

Par ailleurs, dans les catégories D et E, correspondant aux chômeurs qui ne sont pas tenus de chercher un emploi, 766 100 personnes sont enregistrées au troisième trimestre.

Le 9 novembre 2017, Pôle emploi et le ministère du Travail ont annoncé qu'à partir du mois de janvier 2018, la Dares (le service d'études et statistiques du ministère du Travail) publiera tous les trois mois le nombre de demandeurs d'emploi. Jusqu'à présent, les chiffres étaient rendus publics tous les mois. Selon le communiqué de presse de la Dares, "cette refonte de la publication vise à mettre l'accent sur les évolutions tendancielles de ces statistiques plutôt que sur leurs variations au mois le mois, qui sont très volatiles et parfois difficiles à interpréter". Cependant, depuis, la Dares a recommencé à publier les chiffres mensuels en complément des chiffres trimestriels.

La tendance est à la baisse pour toutes les catégories d'âge et de genre.

Selon Pole Emploi et la Dares, le nombre de jeunes chômeurs (moins de 25 ans) en France Métropolitaine passe de 519 300 au troisième trimestre 2020 à 442 200 au troisième trimestre 2021 soit une baisse de 14,8% en un an. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans passe lui de 968 700 à 921 600 sur la même période soit une baisse de 4,1%.

Au troisième trimestre 2021, la France compte 3 544 100 demandeurs d'emploi en catégorie A (sans emploi), dont 3 307 400 chômeurs en France métropolitaine uniquement, et 2 270 400 en activité réduite (catégories B et C) en Métropole. Le nombre de chômeurs baisse pour la catégorie A avec -5,8% en France métropolitaine (-5,5% sur l'ensemble du territoire) par rapport au trimestre précédent, mais augmente de 4,2% pour les catégories B et C. Sur an, l'évolution est de respectivement -10% en catégorie A en France métropolitaine (-9,7% sur l'ensemble de la France), +7,4% en catégories B et C en France métropolitaine.

Entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, le nombre d'inscrits depuis moins d'un an en France métropolitaine passe de 3 019 800 à 2 813 200, ce qui correspond à une baisse de 6,8%. Le nombre d'inscrits depuis un an ou plus est en baisse de 0,1% (de 2 767 400 à 2 764 600) sur la même période.

Selon Pole Emploi, la première raison d'inscription à Pôle Emploi est une fin de contrats, qui concerne 93 600 chômeurs au troisième trimestre 2021, suivie par une réinscription rapide, qui concerne 85 800 nouveaux chômeurs, presque à égalité avec un retour d'inactivité avec 85 500 nouveaux chômeurs. Cela représente respectivement 18,6% et 17,1% et 17% des entrées au chômage.

Les ruptures conventionnelles représentent elles 36 700 personnes, soit 7,3% des inscriptions. En revanche, les licenciements économiques sont plus rares et comptent pour 1,9% des inscriptions avec 9 800 cas.

D'après l'Insee, sur le deuxième trimestre 2021, le taux de chômage dans l'Hexagone s'élève à 8% de la population (7,8% en France Métropolitaine) soit une baisse de 1,23 point par rapport au premier trimestre 2021. Si le taux de chômage des moins de 25 ans demeure élevé (19,8%), il est toutefois en diminution par rapport au trimestre précédent où il s'élevait à 20,6%. Chez les 25-49 ans, le taux de chômage est passé de 7,3% à 7,1%. Le taux de chômage des plus de 50 ans augmente, et passe de 5,5% à 5,9%.

Selon les données de Pole Emploi, en août 2021, en France, les départements qui comptent le plus de chômeurs de catégorie A sont les Bouches-du-Rhône, La Réunion, le Nord, Paris, le Rhône et la Seine-Saint-Denis.

C'est dans le département du Nord que les chômeurs de catégorie A sont les plus nombreux. Ils sont 160 330 en septembre 2021 contre 169 870 en août (-5,6%). Deuxième département dans lequel le nombre de chômeurs est le plus élevé : Paris avec 129 290 contre 143 090 inscrits en août (-9,6%). Ce sont les Bouches-du-Rhône qui complètent le podium avec 126 630 inscrits contre 133 990 (-5,5% sur un mois).

A l'opposé de l'échelle, les départements qui comptent le moins de chômeurs sont la Lozère (2 260 contre 2 310 en août, soit une baisse mensuelle de 2,1%), le Cantal (3540 soit 120 de moins que le mois précédent, une baisse de 3,3%) et la Creuse (4530 contre 4 770, soit une baisse de 5% sur un mois). Les chiffres nationaux cités sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Bon à savoir

Le nombre de chômeurs en France représentés dans le premier graphique sont les demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi, c'est-à-dire les personnes sans emploi "tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi" et donc non les chômeurs de longue durée. Les données présentées concernent les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi, l'organisme en charge de la lutte contre le chômage.