Fonds de solidarité, volet 2 : le montant de l'aide doublé pour certains

Lancé le 15 avril, le deuxième volet du fonds de solidarité s'adresse aux petites entreprises éligibles au premier volet et menacées de faillite. Elle leur permet d'obtenir jusqu'à 5 000 euros d'aide supplémentaire.

[Mise à jour du vendredi 24 avril 2020 à 18h04] Ce vendredi 24 avril, l'exécutif a annoncé de nouvelles mesures à destination des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture. Parmi elles figure notamment l'ouverture, au-delà du mois de mai 2020, du fonds de solidarité. Les conditions d'accès à ce dernier seront également élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu'à 20 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera par ailleurs porté à 10 000 euros, contre 5 000.

lendemain du lancement officiel du volet 2 du fonds de solidarité, les plateformes régionales pour demander à en bénéficier sont toutes accessibles (voir la liste en bas de l'article). Les petites entreprises concernées ont jusqu'à fin mai pour déposer leur dossier.

Les mesures pour aider les particuliers et les professionnels à faire face à la crise du coronavirus continuent de pleuvoir. S'agissant de ces derniers, le second volet du fonds de solidarité, qui permet à certains bénéficiaires du dispositif menacés de faillite de recevoir jusqu'à 5 000 euros d'aide complémentaire, est lancé ce mercredi 15 avril.

Pour rappel, le premier volet consiste en une aide de 1 500 euros pour les commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris les indépendants) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) éligibles. Ceux qui, malgré ce premier coup de pouce, se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours et se voient refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par leur banque peuvent solliciter l'aide complémentaire auprès de la région dans laquelle ils exercent leur activité. A condition, toutefois, d'avoir au moins un salarié. Précisément, pour être éligible au second volet, il faut :

Employer au 1er mars 2020 au moins 1 salarié, que ce soit en CDI ou en CDD

Avoir un solde négatif entre, d'un côté, l'actif disponible et, de l'autre, les dettes éligibles dans les 30 jours et le montant des charges fixes, loyers commerciaux ou professionnels compris, dues au titre de mars et avril 2020

S'être vu refuser, depuis le 1er mars 2020, un prêt d'un montant raisonnable par son établissement bancaire (ou ne pas avoir reçu de réponse dans un délai de 10 jours).

Le montant de l'aide octroyée dans le cadre du second volet du fonds de solidarité correspond :

à 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour celles ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles la différence entre actif et dettes est inférieure à 2 000 euros (en valeur absolue)

au montant de la valeur absolue du solde entre actif et dettes dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros

au montant de la valeur absolue du solde entre actif et dettes, dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 600 000 euros.

Comment faire la demande ? "Auprès des services du conseil régional du lieu de résidence", indique le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précisant les modalités d'octroi du fonds de solidarité. Des "plateformes régionales seront ouvertes à cet effet", précise l'administration fiscale sur le site Internet des impôts.