Slean lève 1,4 million d'euros pour son mobilier de bureau éco-conçu en France

La start-up propose notamment un abonnement mensuel à destination des entreprises pour louer du mobilier et faire évoluer leurs espaces en fonction des besoins.

Fondée en 2020, Slean annonce ce lundi 17 avril avoir bouclé son premier tour de table de 1,4 million d'euro en capital auprès du groupe Manutan, fournisseur d'équipements et de mobilier de bureau, de l'industriel Fermob, fabricant de mobilier de jardin, et de business angels.

La jeune pousse spécialiste du mobilier de bureau, développe deux solutions, proposées à l'achat et à la location : l'équipement du télétravail (principalement via la vente, notamment par des budgets alloués par les entreprises à leurs salariés) et l'aménagement de bureaux. Cette seconde solution étant plutôt prioritaire, indique Martin Sauer, cofondateur et CEO. Sur ce segment B to B, Slean vend du mobilier "de manière assez classique" et propose aussi une offre de location. "Avec un abonnement à 5 euros par mois par mètre carré (et des frais d'installation de 25 euros par mètre carré), on permet aux entreprises d'êtres flexibles, met en avant le CEO. Elles peuvent changer l'aménagement de leurs bureaux autant de fois qu'elles le souhaitent, en fonction des mouvements d'effectifs par exemple. Une équipe qui s'élargit, un manager qui a un nouveau besoin… Ça donne aussi la garantie de ne rien jeter parce qu'on reconditionne tout ce qu'on récupère."

Une attention particulière portée au mobilier

"Au-delà de faire des produits jolis et pratiques, on veut s'assurer qu'ils sont éco-conçus, à la fois dans les matériaux mais aussi dans la réparabilité facile, pour que le reconditionnement soit possible", indique Martin Sauer, avant de préciser qu'un tiers des effectifs de Slean sont d'ailleurs des designers. Dans le catalogue de la start-up, qui conçoit tous ses équipements en France, différents formats de tables et chaises côtoient une gamme d'accessoires, tels que le repose pied et le rehausseur d'ordinateur. Et bientôt un canapé au sol, inspiré de la culture japonaise. "Nous développons un canapé type tatamis pour favoriser une autre manière d'interagir et créer au bureau des espaces et des postures qu'on ne retrouve pas à la maison, confie le CEO. Après un gros travail sur les basiques en 2022, on se concentre en 2023 sur de nouveaux usages, que la location permettra à nos clients d'expérimenter."

Le mobilier Slean a d'ailleurs déjà séduit cinquante entreprises "de toutes tailles", parmi lesquelles Doctolib, Air Liquide et Welcome To The Jungle, revendique la jeune pousse. Après avoir réalisé "un petit peu plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière", elle mise sur 2 millions en 2023. Une croissance qui s'appuiera sur le recrutement de six salariés d'ici la fin de l'année, pour atteindre une équipe de quinze personnes.