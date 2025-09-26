Le Salon SME 2025, rendez-vous incontournable des entrepreneurs, se tiendra les 13 et 14 octobre à Paris

Au programme : plus de 100 conférences et ateliers, 120 exposants et des rendez-vous instructifs pour booster votre activité. Le JDN est partenaire de cet événement entièrement gratuit.

Devenu incontournable au fil des années, le Salon SME rassemble chaque année depuis 2009 entre 7 000 et 8 000 entrepreneurs, créateurs et indépendants venus chercher les clés pour lancer ou développer leur activité. Pour sa 26e édition, les 13 et 14 octobre prochains à Paris, l'événement promet un programme riche articulé autour de plus de 100 conférences et ateliers pratiques.

De la visibilité sur internet au business plan en passant par l'IA ou l'art de la négociation, les thématiques abordées balayeront tous les sujets cruciaux pour les entrepreneurs. Des "Grands Rendez-vous" permettront également d'entendre les conseils de figures reconnues de l'entrepreunariat comme Kelly Massol, créatrice des Secrets de Loly, Frédéric Mazzella, président fondateur de BlaBlaCar ou Stéphanie Delestre, cofondatrice de Volubile.ai mais aussi d'experts de leur secteur, tel Jean-Noël Chaintreuil, talents tech program director chez LVMH

En parallèle des conférences, les visiteurs pourront rencontrer 120 exposants, spécialistes de l'entrepreneuriat, venus présenter leurs solutions et services sur-mesure. Des rendez-vous personnalisés seront proposés pour approfondir certains sujets. Auto-entrepreneurs, freelances, dirigeants de TPE... Des parcours et programmes spécifiques seront dédiés à chaque profil d'entrepreneur.

Entièrement gratuit, le Salon SME se tiendra les 13 et 14 octobre 2025 de 9h à 18h au niveau 3 du Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris. L'inscription préalable en ligne est fortement conseillée pour obtenir son badge d'entrée et éviter l'attente sur place. Alors si vous avez un projet de création d'entreprise ou que vous voulez faire décoller votre activité d'indépendant, ne manquez pas ce rendez-vous dédié aux entrepreneurs !