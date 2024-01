Ecouter de la musique au travail n'est pas forcément une mauvaise idée, la preuve

Pour beaucoup la musique est indispensable dans leur vie de tous les jours, mais son usage se trouve plus limité dans la sphère professionnelle. À tort ?

Avec le streaming, elle est disponible partout et presque tout le temps. Six Français sur dix affirment écouter de la musique tous les jours, d'après une enquête du ministère de la Culture réalisée en 2018. Une pratique en forte hausse puisqu'ils n'étaient que 9% en 1973. Mais au travail, mettre ses écouteurs sur les oreilles est souvent proscrit : soit pour des raisons de sécurité soit pour des motifs commerciaux.

Néanmoins, pour ceux qui ont la liberté d'en écouter pendant qu'ils exercent leur activité, une question se pose : suis-je plus ou moins productif en écoutant de la musique ? Pour effectuer des tâches répétitives, cette habitude semble apparaître comme un bon outil pour améliorer ses capacités de travail. Fort de cette idée, de 1940 à 1967, la BBC diffusait l'émission Music While You Work pour augmenter la productivité des travailleurs britanniques dans les usines.

En revanche pour accomplir des tâches plus complexes, elle semble desservir ceux qui en écoutent. C'est ce que tend à montrer une étude publiée dans Psychology of music en 2011, durant laquelle des chercheurs ont amené 58 étudiants à passer plusieurs tests, en leur faisant écouter soit de la musique instrumentale, soit des chansons avec des paroles, ou dans le calme. Conclusion principale : "les résultats ont montré qu'au cours du test verbal, les performances globales de tous les participants étaient significativement meilleures dans le silence".

Toutefois, écouter de la musique peut apporter un vrai plus pour travailler. C'est ce qu'affirment notamment des chercheurs du département de psychologie de Turin dans un article publié en 2022 dans la revue Behaviroal sciences. En effectuant un inventaire de la littérature scientifique à ce sujet, ils rapportent que l'écoute de la musique permet entre autres de diminuer le stress, de favoriser la socialisation, et "peut également servir de stratégie de contrôle cognitif de l'espace auditif" afin de bloquer les "distractions indésirables". Une stratégie intéressante pour ceux qui souhaitent s'isoler à l'heure où les open-space se sont démocratisés.

Mais en interrogeant 244 travailleurs sur leurs habitudes musicales et sur leurs rendements, ils en ont surtout déduit qu'utiliser la musique pour réguler ses émotions "semble être le seul usage à avoir des effets positifs à la fois directs et indirects sur la satisfaction et la performance au travail". Les chercheurs concluent ainsi que "l'écoute de musique pourrait être considérée comme un "petit" (mais intelligent) soutien pour construire une situation de travail personnalisée et agréable pour les personnes au travail".